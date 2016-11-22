Aventus übernimmt Versicherungsmakler aus Eisenach

23.2.2026
Die Osmann Versicherungsvermittlung GmbH & Co. KG wird Teil der Aventus Maklergruppe GmbH. Der Aufkäufer übernimmt nach eigenen Angaben vorrangig Maklerbetriebe im Geschäft mit mittelständischen Gewerbekunden, die man dezentral als eigenständige Mitglieder weiterführt.
Der Versicherungsmakler Osmann ist unter anderem in der Vermittlung von Sach- und Haftpflichtversicherungen für Gewerbekunden sowie der betrieblichen Altersversorgung (bAV) aktiv. Der Standort Eisenach wird mit dem bisherigen Team unverändert fortgeführt.
Der Zusammenschluss mit der Firmengruppe ist für Osmann-Geschäftsführer Jens Hartramph (58) ein wichtiger Entwicklungsschritt: „Wir gewinnen zusätzliche fachliche und strukturelle Unterstützung, ohne unsere Identität als unabhängiger, persönlich arbeitender Versicherungsmakler aufzugeben.“
Der neue Osmann-Kommanditist Aventus legt nach eigenen Angaben „Wert auf persönliche Beratung, individuelle Lösungen und nachhaltige Partnerschaften“. Die Maklergruppe betreut deutschlandweit rund 25.000 Kunden an 27 Standorten. Geschäftsführer Simon Nörtersheuser (48) betont, dass sie sich zu 100 Prozent in privater Hand befindet (VersicherungsJournal 28.1.2026).
Vor drei Wochen hatte auch Versicherungsmakler Anton Dschida (69) die drei Gesellschaften Midema Assekuranz-Assecuradeurs GmbH, Midema Versicherungsservice GmbH und Miass Assekuranzmakler GmbH an Aventus verkauft (3.2.2026). In der vorigen Woche folgten Wolfgang Dürbeck (59) und Thomas Wagner (55), Geschäftsführer der Consilium 24 GmbH (17.2.2026).
