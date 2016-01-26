Aventus holt zweiten Geschäftsführer an Bord

28.1.2026 – Das Unternehmen baut sein operatives Führungsteam aus und wirbt mit Daniel Ahrend einen ehemaligen Topmanager des Versicherungsmaklers Schunck ab. Der neue Co-Chef sammelte zuvor auch mehrere Jahre lang Erfahrung im Management zweier Maklerpools. Als Experte für IT- und Digitalprojekte soll er seinen neuen Arbeitgeber „technologisch zu den führenden Maklergruppen im deutschen Mittelstandsmarkt“ aufschließen lassen.

Daniel Ahrend (Bild: Aventus)

Die Aventus Maklergruppe GmbH beruft Daniel Ahrend (49) als zweiten Geschäftsführer neben Unternehmensgründer Simon Nörtersheuser (48), erklärt eine Firmensprecherin auf Anfrage des VersicherungsJournals.

Ahrend soll ab Mitte Februar Aufgaben eines COO und eines CIO übernehmen und ist zuständig für die Geschäftsbereiche Vertrieb, Prozesse, IT und Daten.

Erfahrung gesammelt bei Schunck und Ecclesia

Der Neuzugang bringt für seine neue Funktion mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche und bei Maklerunternehmen mit. Zuletzt arbeitete er als COO und CTO bei der Schunck Group GmbH & Co. KG (VersicherungsJournal 31.5.2021).

Der Manager verantwortete die Bereiche IT und Digitalprojekte und war Geschäftsführer des Assekuradeurs Atralosecur GmbH aus der Schunck-Gruppe.

Daneben war er seit dem vorigen Jahr Segment-CIO Logistic & Markets bei der Ecclesia-Gruppe. Diese hatte vor rund fünf Jahren 75,1 Prozent der Schunck-Anteile übernommen (17.9.2020). Auch hier leitete Ahrend unter anderem die Weiterentwicklung der Vertriebsstrukturen.

Ex-Vorstand der Maxpool-Gruppe

Der Diplom-Kaufmann startete seine Karriere 2004 im Talanx-Konzern und wurde fünf Jahre später Vorstandsreferent bei der HDI-Gruppe. 2011 ging er als Leiter des Maklervertriebs im Geschäftsfeld Versicherungen zur Qualitypool GmbH, bei der er ein Jahr später in die Geschäftsführung berufen wurde (8.10.2012).

2013 wechselte Ahrend zum Mitbewerber Phönix Maxpool Gruppe AG (6.5.2015), um den zuvor als Alleinvorstand tätigen Oliver Drewes (49) zu unterstützen. Als Vorstandsmitglied war er acht Jahre lang für den strategischen Aufbau des Maklerpools mitverantwortlich.

Den aktuellen Wechsel zu seinem neuen Arbeitgeber begründet Ahrend mit der „klaren Positionierung als Familienunternehmen“, wie er in einer Aventus-Pressemitteilung zitiert wird. „Hier geht es nicht um kurzfristige Effekte, sondern um den Anspruch, langfristig das führende deutsche Maklerhaus für den deutschen Mittelstand aufzubauen – und genau das entspricht meinem eigenen Anspruch.“

Aventus auf Gewerbeversicherungen spezialisiert

Die Personalentscheidung an der Aventus-Spitze ist laut Unternehmensangaben „Teil eines Wachstumskurses für die nächsten Jahre“. Demnach plane man neben Investitionen in Prozesse, Daten und Technologie auch weiterhin „ausgewählte strategische Zukäufe“.

Aventus übernimmt Maklerbetriebe, die sie in eigener Regie weiterführt. Dabei hat sich der Aufkäufer auf den Vermittler von Gewerbeversicherungen spezialisiert. Die Mitarbeiter beraten nach Firmenangaben rund 25.000 Mittelständler an deutschlandweit 25 Standorten.

Das Unternehmen betont, dass es sich zu 100 Prozent in privater Hand befindet, und positioniert sich bewusst als „Gegenmodell zu Private-Equity-finanzierten Konsolidierern“. Der Gesellschafterkreis besteht ausschließlich aus Unternehmerfamilien, Führungskräften und Partnermaklern.

Beratungsqualität für Gewerbekunden stärken

Als Unternehmensziel gibt Nörtersheuser aus: „Wir wollen eine verlässliche Heimat für unternehmerisch geprägte Maklerhäuser bieten.“ Dieser Ansatz sei ein „echter Differenzierungsfaktor in einem Markt, der zunehmend von kurzfristigen Finanzlogiken geprägt ist“.

Mit dem neuen Co-Chef unterstreiche man den „Anspruch, nicht nur kulturell, sondern auch personell und technologisch zu den führenden Maklergruppen im deutschen Mittelstandsmarkt zu gehören“. Mit der anvisierten Expansion solle auch die Beratungsqualität für die Gewerbekunden gestärkt werden.