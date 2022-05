Ausgezeichnete Versicherer 2022

16.5.2022 – Bei den Kriterien Innovation und Digitalisierung sehen die Nutzer im Netz die Zurich, die Axa und den LVM vor den Wettbewerbern. Bei den Direktanbietern ist die Huk24 mit großem Abstand Klassensieger.

WERBUNG

Welchen Versicherern gelingt es besonders gut, den Ruf als Digitalisierungs-Verweigerer und Innovationsbremse zu überwinden? Das hat das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH im Auftrag von Focus Money und der Burda-Marke Deutschland Test analysiert.

Das Ergebnis: Von 120 untersuchten Unternehmen der Assekuranz erhalten 26 Gesellschaften das Deutschlandtest-Siegel „Ausgezeichnete Versicherung“. Die Analyse umfasst zusätzlich noch zwei weitere Teile: „ausgezeichnete Krankenkassen und Krankenversicherer“ (VersicherungsJournal 10.5.2022) und „ausgezeichnete Banken“.

Angaben zur Methodik

Für die vorliegende Studie wertete das IMWF nach eigenen Angaben Kommentare und Beiträge zu rund 120 Versicherungen aus. Zwischen 1. Dezember 2020 und 30. November 2021 wurden dabei rund 380.000 Urteile zu den Gesellschaften erfasst und ausgewertet.

Die Datenerhebung erfolgte für die Untersuchung über das sogenannte Social-Listening. Sie basiert auf Aussagen über die Performance der Gesellschaften hinsichtlich Innovationen und Digitalisierung (Gewichtung jeweils 20 Prozent) sowie Nachhaltigkeit und Investitionen (Gewichtung jeweils 30 Prozent).

Der jeweils reputationsstärkste Anbieter erhielt 100 Punkte als Benchmark für alle seine Wettbewerber, deren Leistung im Verhältnis zum Gruppensieger auf einer Index-Skala als Punktwert zwischen 0 und 100 abgebildet wird. Unternehmen, die dabei mindestens 60 Punkte erreichten, qualifizierten sich für das Deutschlandtest-Siegel.

Neben den etablierten Versicherern mit klassischem Vertrieb und breiter Produktpalette wurden die Direktanbieter separat ausgewiesen.

Die Gewinner der Versicherer

Den stärksten Ruf als zukunftssicher aufgestellter Innovator genießt unter den Direktversicherern die Huk24 AG mit 100 Punkten. Die Sparkassen Direktversicherung AG folgt mit 73,6 Punkten.

In der Rubrik „Versicherungen“ erreichten 21 Gesellschaften über 60 Punkte und erhielten somit das Siegel „Ausgezeichnete Versicherung“. Branchensieger mit 100 Punkten und über zehn Punkten Abstand zu den Wettbewerbern ist die Zurich Gruppe Deutschland.

Die Unternehmen sind in den Studienunterlagen teilweise ungenau bezeichnet, mitunter können sich mehrere Firmen hinter einer Position verbergen. Folgende Anbieter konnten sich hinter dem Gewinner platzieren:

Digitalisierungskönner und Innovationskraft in anderen Studien

Welche Firmen in punkto Digitalisierung am besten aufgestellt sind, analysierten Focus Money und Deutschlandtest im ersten Quartal. Drei Unternehmen aus der Assekuranz können sich hier Branchenprimus nennen: die LV 1871, die Blau direkt GmbH & Co. KG und die Fonds Finanz Maklerservice GmbH (11.3.2022).

In Sachen Innovationskraft gehören die Versicherungs-Dienstleister nicht zu den Topbranchen, sondern finden sich bestenfalls im Mittelfeld wieder. Ganz am Ende rangieren die Sektoren „Finanzvertriebe“ und „Versicherungsmakler“. Dies zeigte eine Untersuchung der Servicevalue GmbH im Auftrag des Fernsehsenders Welt (17.2.2022).