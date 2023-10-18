Aufkäufer Aventus baut Präsenz in Süddeutschland aus

17.2.2026

Die Consilium 24 GmbH wird Teil der Aventus Maklergruppe GmbH. Der Aufkäufer übernimmt nach eigenen Angaben vorrangig Maklerunternehmen im Geschäft mit mittelständischen Gewerbekunden, die man an ihrem etablierten Standort als eigenständige Mitglieder weiterführt.

Der Versicherungsmakler Consilium aus Bamberg betreut demnach insbesondere mittelständische Unternehmen und Freiberufler individuell „durch moderne, technologiegestützte Beratung“. Der Vermittlerbetrieb wird nach der Integration vom bestehenden Team unverändert fortgeführt. Geschäftsführer bleiben demnach Wolfgang Gundelsheim (59) und Thomas Wagner (55).

Von links: Simon Nörtersheuser, Wolfgang Gundelsheim und Thomas Wagner (Bild: Aventus)

„Durch die Einbindung in die Aventus-Maklergruppe eröffnen sich uns neue Chancen für Wachstum und Weiterentwicklung“, werden Gundelsheim und Wagner in einer aktuellen Pressemitteilung zitiert. Ein Ziel der Zusammenarbeit ist es laut Aventus, Synergien innerhalb der Firmengruppe zu nutzen.

Aventus legt nach eigenen Angaben „Wert auf persönliche Beratung, individuelle Lösungen und nachhaltige Partnerschaften“. Die Maklergruppe betreut deutschlandweit rund 25.000 Kunden an 27 Standorten. Aventus-Geschäftsführer Simon Nörtersheuser (48) betont, dass sie sich zu 100 Prozent in privater Hand befindet (VersicherungsJournal 28.1.2026).

Vor zwei Wochen hatte auch Versicherungsmakler Anton Dschida (69) die drei Gesellschaften Midema Assekuranz-Assecuradeurs GmbH, Midema Versicherungsservice GmbH und Miass Assekuranzmakler GmbH an die Maklergruppe verkauft (3.2.2026).