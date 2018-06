Auf und ab bei den Ratings für Versicherer

29.6.2018 – Die Landschaftliche Brandkasse und die Provinzial Leben Hannover (VGH) erhielten von Assekurata erneut ein „A+“ im Bonitäts-Folgerating. Bei den Unternehmens-Folgeratings bestätigte die Ratingagentur die Noten der Neuen Bayerischen Beamten Leben („sehr gut“), der Ideal Leben („sehr gut“) sowie der Ideal Versicherung („weitgehend gut“).

Drei Lebens- und zwei Schaden-/Unfallversicherer hat die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH in den letzten Wochen ihrem Unternehmens- beziehungsweise Bonitätsrating unterzogen.

Das Unternehmensrating für Lebensversicherer setzt sich aus vier Einzelbereichen zusammen, die unterschiedlich gewichtet werden. Die Teilqualitäten Sicherheit, Erfolg und Kundenorientierung gehen mit einer Gewichtung von jeweils 30 Prozent in die Gesamtwertung ein, die Teilqualität Wachstum/ Attraktivität im Markt mit zehn Prozent. Bei den Kompositversicherern gibt es eine andere Gewichtung.

Für das Bonitätsrating werden verschiedene Daten aus den Bereichen Unternehmensstruktur und Strategie, Rechnungswesen und Controlling, Vertrieb und Produkte, Versicherungstechnik, Kapitalanlagen und Risikomanagement erhoben. Weitere Details zur Ratingmethodik und zum Ratingverfahren können auf dieser Internetseite nachgelesen werden.

Neue Bayerische Beamten Leben erneut mit „sehr gut“

Die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG erhielt in ihrem Folgerating in allen Teilbereichen mit „sehr gut“ die zweitbeste Teilnote. Daraus ergibt sich wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 30.6.2017) die zweitbeste Gesamtnote „A+“, was einem „sehr gut“ entspricht.

Um eine Stufe verbessert hat sich der Versicherer dabei in Sachen „Kundenorientierung“, während es in den übrigen drei Teilbereichen die gleichen Noten wie im Vorjahr gab.

Die Hochstufung begründen die Analysten unter Verweis auf die im Auftrag der Ratingagentur durchgeführte Kundenbefragung mit einem „signifikanten Anstieg des Zufriedenheits- und Bindungsniveaus“. Es habe sich insbesondere eine sehr hohe Kündigungsresistenz und Wiederabschluss-Bereitschaft gezeigt.

Hinsichtlich des Bereichs „Wachstum/ Attraktivität im Markt“ sieht Assekurata auf qualitativer Ebene „enorme Wachstumspotenziale“. Diese speisten „sich maßgeblich aus einem attraktiven Preis-Leistungs-Angebot der Produkte, einer effizienten Betreuungsstruktur im Vertrieb und einer hohen Innovationskraft des Unternehmens“, so die Analysten im Ratingbericht der Neuen Bayerischen Beamten Lebensversicherung (PDF, 680 KB).

Ideal Leben ebenfalls mit „sehr gut“

Wie die Neue Bayerische Beamten rangiert auch die Ideal Lebensversicherung a.G. unverändert in der Gruppe der Unternehmen mit „sehr guter“ Qualität („A+“). „Kundenorientierung“ und „Wachstum/Attraktivität“ erhielten sogar erneut die Bestnote „exzellent“, während es im Bereich „Erfolg“ bei einem „gut“ blieb. Hier hatten sich die Berliner im vergangenen Jahr um eine Ratingstufe verbessert.

Die „exzellente“ Kundenorientierung begründen die Analysten unter anderem damit, dass laut Kundenbefragung für fast drei von vier Befragten nur die Ideal Leben als Lebensversicherer in Frage komme. Der Durchschnitt liege nur bei knapp über der Hälfte.

Die „exzellente“ Beurteilung des Teilbereichs „Wachstum/ Attraktivität im Markt“ führt das Ratinghaus auf die – entgegen dem Markttrend – deutlich stärkere Neugeschäftsentwicklung und überdurchschnittliche Wachstumsnachhaltigkeit in den Jahren 2012 bis 2016 zurück.

„Hierbei erweist sich der diversifizierte Vertriebsansatz und die Produktstärke in der Pflege-, Alters- und Bestattungsvorsorge als Wettbewerbsvorteil“, wird im Ratingbericht der Ideal Leben (PDF, 674 KB) herausgestellt.

Ideal Versicherung wird mit „weitgehend gut“ beurteilt

Die Ideal Versicherung AG wurde wie in den beiden Vorjahren insgesamt mit „A–“ bewertet, was einem „weitgehend gut“ entspricht. Eine Ratingstufe aufwärts (von „extrem schwach“ auf „sehr schwach“) ging es im Teilbereich Erfolg.

Hier haben die Analysten trotz der anhaltenden Verlustsituation in Rechtsschutz einen Aufwärtstrend in den übrigen Sparten beobachtet. So habe sich 2017 das versicherungs-technische Gesamtergebnis vor Schwankungsrückstellung „signifikant“ von minus 27,1 Prozent auf minus 0,7 Prozent der verdienten Bruttobeiträge verbessert“, heißt es im Ratingbericht der Ideal Versicherung (PDF, 669 KB).

Im Teilbereich „Wachstum/ Attraktivität im Markt“ ging es hingegen um zwei Ratingstufen abwärts (von „gut“ auf „voll zufriedenstellend“). Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Analysten mit einem sich mittelfristig fortsetzenden Bestandsabrieb rechnen, der vor zwei Jahren durch notwendige Sanierungsmaßnahmen in Rechtsschutz (VersicherungsJournal 23.5.2016) ausgelöst wurde.

Assekurata-Unternehmensratings im Juni 2018 Unternehmen/Rating-Kategorie gesamt Sicherheit Erfolg Kunden-orientierung Wachstum Neue Bayerische Beamten Leben sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut Ideal Leben sehr gut sehr gut gut exzellent exzellent Ideal Versicherung weitgehend gut gut sehr schwach sehr gut voll zufriedenstellend

Alte Leipziger Leben und Hallesche mit „starker“ Bonität

Der Landschaftlichen Brandkasse Hannover und der Provinzial Lebensversicherung Hannover hat Assekurata im Bonitäts-Folgerating die Note „A+“ („starke“ Bonität) aus den beiden Vorjahren (VersicherungsJournal 1.7.2016) bestätigt.

Die Provinzial Leben Hannover überfülle die Solvency-II-Kapitalanforderung ohne Anwendung von Übergangsmaßnahmen und Volatilitätsanpassung (SCR-Quote: 307 Prozent) deutlich, wird unter anderem wird im Ratingbericht der Provinzial Leben Hannover (PDF, 753 KB) erläutert.

Beim Kompositversicherer liegt die SCR-Quote bei 283 Prozent. Dieser weise „hohe Sicherheitsmittel auf, die vor allem auf das Eigenkapital entfallen“, heißt es im Ratingbericht der VGH Landschaftlichen Brandkasse (PDF, 734 KB).

Vor Verlusten schützten neben der Drohverlustrückstellung und der freiwillig zusätzlich zur Schwankungsrückstellung gebildeten „Verstärkung der Schwankungsrückstellung“ auch die von Assekurata als „vorsichtig“ erachtete Rückversicherungs-Ausrichtung, wird in dem Bericht weiter erläutert.