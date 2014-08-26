Attikon übernimmt Spezialmakler für Berufsbetreuer

20.2.2026

Die auf den Erwerb und die Weiterentwicklung spezialisierter Maklerbetriebe im Firmen- und Gewerbebereich fokussierte Attikon Finanz AG wächst aktuell in der Zielgruppe der sogenannten Berufsbetreuer. Diese Tätigkeit üben hierzulande etwa 17.000 Angehörige unterschiedlicher Berufsgruppen selbstständig aus, um knapp 1,3 Millionen Menschen rechtlich zu begleiten.

Die GL Götz Lebuhn Versicherungsmakler GmbH bietet den professionellen Alltagsbegleitern individuelle Vermögensschaden- und Berufshaftpflichtpolicen an. Das in Hamburg ansässige Unternehmen „entwickelt hierfür strukturierte Versicherungskonzepte mit hoher fachlicher Spezialisierung“, betont Attikon, die nun bei dem 2002 gegründeten Maklerhaus eingestiegen ist.

Demnach bleibt GL-Geschäftsführer Götz Godau (61) auch nach dem Zusammenschluss unverändert im Amt, um das operative Geschäft mit seinem fünfköpfigen Team eigenständig weiterzuführen. „Damit bleibt die gewohnte Nähe zu Kunden und Partnern vollständig erhalten“, betont der Aufkäufer.

Und weiter: „Durch die Anbindung an die Attikon-Gruppe profitiert das Unternehmen von gruppenweiten Konzepten und Konditionen, modernen digitalen Service- und Schadenprozessen sowie einem intensiven fachlichen Austausch innerhalb des Netzwerks.“

Götz Godau (Bild: GL)

Die Firmengruppe aus derzeit 29 Maklerunternehmen und 230 Mitarbeitern hat zuletzt rückwirkend zum 1. Januar die Versicherungskontor Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG übernommen (VersicherungsJournal 30.1.2026). Bereits zum Jahreswechsel hatte Attikon die ebenfalls auf Immobilienfirmen spezialisierte Assekuranz Makler Grossmann GmbH integriert (27.11.2025).