Athora: Wechsel auf dem Chefposten und im Management

5.5.2021

Dr. Christian Thimann gibt zum 30. Juni 2021 seine Position als Vorstandsvorsitzender der Athora Deutschland Holding GmbH & Co. KG (Athora Deutschland) auf, um sich stärker anderen Tätigkeiten zu widmen. Dies vermeldete der Run-off-Spezialist am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Der Schritt erfolge „auf eigenen Wunsch und in bestem gegenseitigen Einvernehmen“, heißt es darin.

Thimann, der kürzlich zum Honorarprofessor an der Goethe-Universität Frankfurt im Fachbereich Wirtschafts-Wissenschaften ernannt wurde, bleibt in beratender Funktion für die Gruppe tätig. Er soll dabei die Geschäftsentwicklung in Deutschland und anderen Märkten unterstützen. Der Manager kam 2018 zu Athora, damals noch unter dem Namen Athene (VersicherungsJournal 6.7.2018).

Neuer CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung wird Ralf Schmitt. Er tritt den Chefposten zum 1. Juli an. Schmitt ist seit 2015 im Unternehmen und verantwortet als Group General Counsel die Bereiche Legal, Compliance und Governance. Zudem gehört er seit 2016 dem Management Board der Athora Deutschland an. Zum gleichen Stichtag übernimmt Dr. Claudius Vievers, Vorstandsvorsitzender der Athora Lebensversicherung AG und Athora Pensionskasse AG, die Sprecherfunktion.

Christian Thimann

Bild: Athora

Ralf Schmitt

Bild: Athora

Claudius Vievers

Bild: Athora vor

Bettina Hoch tritt die Nachfolge von Heinz-Jürgen Roppertz an, der in den Ruhestand geht. Hoch wird Finanzvorständin der Athora Leben und der Athora Pensionskasse sowie Mitglied der Geschäftsführung. Sie ist seit 1996 im Unternehmen und war zuletzt als Bereichsleiterin für Finanzen und Aktuariat tätig.