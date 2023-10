31.10.2023 – Zwei der drei analysierten LVM-Gesellschaften erhielten erneut insgesamt und in allen Teilkategorien des Assekurata-Unternehmensratings die Spitzenbewertung. Drei von fünf Huk-Coburg-Gesellschaften erhielten erneut in der Gesamtnote die Spitzenbewertung und alle in „Kundenorientierung“. Generali Sach und Leben bestätigten in der Gesamtnote und in „Kundenorientierung“ die Bestnote. Generali Kranken verbesserte sich in der Gesamtnote auf „sehr gut“. Die Württembergische Kranken wurde bereits zum siebten Mal in Folge insgesamt mit „sehr gut“ beurteilt.

Die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH analysiert in ihren Unternehmensratings verschiedene Teilqualitäten, darunter die Kundenorientierung, zuletzt in diesem Herbst. Dazu befragt sie nicht nur Kunden, sondern auch Vermittler. Das Ergebnis fließt zu 30 Prozent in die Gesamtnote bei Lebensversicherern ein. Bei Krankenversicherern sind es 25 Prozent und bei Schaden-/Unfallversicherern ein Drittel.

LVM-Gesellschaften gehören zu den Top-Service-Versicherern

Der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. und LVM Kranken wurden erneut insgesamt und in allen Teilkategorien mit der Bestnote „exzellent“ eingestuft. Bei der LVM Leben blieb es insgesamt bei der zweitbesten Note „sehr gut“. Sie erreichte bei „Sicherheit“ und „Kundenorientierung“ die Bestnote.

Bei der Kundenbefragung erreichte die Gesellschaft hohe Zufriedenheits- und Bindungswerte. So würden 93,7 Prozent der Kunden ihren Versicherer ganz bestimmt oder wahrscheinlich weiterempfehlen. Dabei stieg der Anteil der „Ganz bestimmt-Weiterempfehlungen“ binnen Jahresfrist von 52,2 auf 66,9 Prozent.

Nach Ansicht von Assekurata ist der „LVM-Serviceverbund“ ein Kernelement, um sich als Top-Service-Versicherer am Markt zu positionieren. Die Gruppe hat die sonst übliche Trennung von Innen- und Außendienst aufgehoben. Erster Ansprechpartner der Kunden sind LVM-Vertrauensleute. Die IT-Plattform wird als „im Marktvergleich außergewöhnlich“ charakterisiert.

Alle Huk-Coburg-Gesellschaften betreuen ihre Kunden exzellent

Bei allen fünf untersuchten Huk-Coburg-Gesellschaften wurden die Gesamtnoten des Vorjahres bestätigt. Huk-Coburg Allgemeine Versicherungs-AG und Huk24 AG wurden allerdings jeweils in der Teilkategorie „Erfolg“ von „sehr gut“ auf „gut“ herabgestuft. Maßgeblich dafür ist unter anderem die schwierige Situation in der Kfz-Versicherung.

In der Kategorie „Kundenorientierung“ erreichten alle Unternehmen wieder die Spitzenwertung „exzellent“. Beim reinen Online-Versicherer Huk24 sind über 71 Prozent der Kunden mit dem Preis-Leistungsverhältnis vollkommen oder sehr zufrieden. Dieser Wert liegt im Durchschnitt aller von Assekurata gerateten Schaden-/Unfallversicherer nur bei 60 Prozent.

Im Vergleich mit dem Assekurata-Durchschnitt sind auch die Krankenversicherten häufiger zufrieden. 95,1 Prozent (Assekurata-Durchschnitt: 87,1 Prozent) der befragten Vollversicherten würden die Huk-Coburg weiterempfehlen. Bei den Zusatzversicherten sind es sogar 94,3 Prozent. Auch beim Service schneidet der Krankenversicherer deutlich besser als der Durchschnitt ab.

Generali Kranken verbessert sich auf eine sehr gute Gesamtnote

Die Generali Deutschland Versicherung AG und die Generali Leben erhielten erneut die Gesamtnote „exzellent“. Auch bei der Bewertung der verschiedenen Aspekte gab es keine Veränderung. Erneut verbessern konnte sich die Generali Kranken. In der Gesamtnote gab es ein „sehr gut“ nach „gut“ im Vorjahr. Sowohl die Noten für „Wachstum“ als auch „Kundenorientierung“ wurden eine Stufe angehoben.

Die nun sehr gute Kundenorientierung basiert unter anderem auf den besseren Ergebnissen in der Kundenbefragung. Auf die Frage nach der Gesamtzufriedenheit gaben fast 70 Prozent an, vollkommen oder sehr zufrieden zu sein. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei knapp 58 Prozent.

Gleichfalls deutlich positiver schätzen die Kunden die Betreuung nach Vertragsabschluss ein. Der Anteil der vollkommen oder sehr zufriedenen Kunden stieg von 76,1 auf 85,2 Prozent. Der Assekurata-Durchschnitt von 79,7 Prozent wird damit erstmals übertroffen.

Württembergische Kranken behält die Note „sehr gut“

Die Württembergische Krankenversicherung AG schnitt bereits zum siebten Mal in Folge seit dem Erstrating insgesamt mit „sehr gut“ ab. In allen Kategorien wurde das Vorjahresurteil bestätigt. Für „Sicherheit“ und „Kundenorientierung“ gab es erneut die Bestnote.

Dabei zeigten sich die Kunden im Vergleich zur Vorjahresbefragung deutlich zufriedener hinsichtlich der Themenfelder digitale Interaktion. Etwa 73 Prozent aller Leistungsfälle würden digital eingereicht, stellt der Ratingbericht fest. 93 Prozent der App-Einreichungen würden innerhalb von 24 Stunden abgerechnet und generell Leistungsanträge innerhalb von durchschnittlich 0,8 Tagen bearbeitet.