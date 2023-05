Assekuradeur Baobab erhält Unterstützung von ehemaligem Allianz-Manager

16.5.2023

Die Baobab Insurance GmbH heuert prominenten Zuwachs an: Christof Mascher (63), ehemaliges Vorstandsmitglied der Allianz SE und IT-Chef des Münchener Konzerns, zieht in den Beirat des Berliner Assekuradeurs ein. Das Insurtech bietet kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) Policen gegen digitale Attacken sowie spezielle Beratung zur Prävention an.

Christof Mascher (Bild: Baobab)

Mascher arbeitete 30 Jahre für die Allianz, davon über zehn Jahre als Vorstandsmitglied (VersicherungsJournal 11.9.2009). Vor drei Jahren verabschiedete er sich in den Ruhestand (28.9.2020). Mit seiner Unterstützung will Baobab die Expansion über Österreich, Maschers Heimatland, hinaus vorantreiben und weitere Risikoträger aufnehmen.

Aktuell steht die Zurich Gruppe Deutschland hinter dem jungen Assekuradeur, der im Vorjahr seine Geschäftstätigkeit aufnahm (14.9.2022) und sich auf Firmen mit einem Jahresumsatz bis 100 Millionen Euro konzentriert. Nach eigenen Angaben arbeitet das Unternehmen derzeit mit 330 Versicherungsmaklern zusammen.

Hinter dem Geschäftsmodell des Assekuradeurs stehen die Gründer Anton Foth und Vincenz Klemm. Beide Geschäftsführer bringen Erfahrungen bei Insurtechs mit. Foth arbeitete als IT-Chef für die Coya AG (30.8.2019). Sein Partner Klemm gründete das Versicherungs-Start-up Gabi im Silicon Valley und verkaufte es für 320 Millionen Dollar an die Experian-Gruppe (Medienspiegel 19.1.2022).