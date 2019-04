Aruna gibt Nachfolgeplanung bekannt

16.4.2019

Auf der 14. Messe der Aruna GmbH kündigte Geschäftsführer Matthias Kschinschig offiziell seine Nachfolgeplanung für den Berliner Maklerpool an.

Als neuen Vertriebsleiter holt der Pool-Chef zum 1. Juli Toralf Schröter von der Allianz Deutschland AG zu Aruna. Der Manager ist bei der Allianz für die Betreuung der Pools und Vertriebe in Norddeutschland zuständig.

Er soll in den kommenden zwei bis drei Jahren gemeinsam mit Kschinschigs Sohn, Christopher Kluwe, in die Geschäftsleitung des Unternehmens aufsteigen, so der Geschäftsführer.

„Ich finde es sehr wichtig, langfristig zu planen und dafür zu sorgen, dass unser spezielles Aruna-Gefühl auch erhalten bleibt, wenn ich mich einmal zurückziehe. Auch in zehn oder 20 Jahren soll Aruna immer noch mit den Begriffen Verlässlichkeit, Entspanntheit und Freude am Miteinander eng verknüpft sein“, ließ sich Kschinschig in einer Mitteilung zitieren.