Arag wird auch Reiseversicherer

13.12.2019 – Bei der Arag SE setzt sich die positive Entwicklung 2019 mit einem starken Wachstum und mehr Ertrag voraussichtlich fort. In der traditionellen Jahresend-Pressekonferenz ging es neben der vorläufigen Geschäftsentwicklung auch um die Fälle aus dem Abgasskandal und neue Vorhaben.

WERBUNG

„Einen Rücktritt vom Rücktritt“ plane er nicht, sagte Dr. Paul-Otto Faßbender, Noch-Vorstandschef der Arag-Gruppe (VersicherungsJournal 31.5.2019). Aber es sei „einfach eine Freude, ein so gut eingespieltes und leistungsstarkes Unternehmen zu führen“.

Erneut Marktanteile zurück gewonnen

Paul-Otto Faßbender (Bild: Lier)

„Das Geschäftsjahr 2019 wird deutlich besser verlaufen, als wir es erwartet und auch geplant haben“, so Faßbender. Die Beitragseinnahmen dürften nach bisherigen Schätzungen 2019 um sechs Prozent auf 1,75 Milliarden Euro zulegen.

Nach Aussage von Faßbender wird eine „sehr gute“ Ertragslage erwartet, dank der man die Schadenreserven konservativ erhöhen werde, weshalb die versicherungs-technischen Erträge unterhalb des Vorjahres von 97,4 Millionen liegen werden.

„Ohne diese Dotierung würden wir einen versicherungs-technischen Gewinn von knapp 100 Millionen Euro ausweisen“, so Faßbender. Die Combined Ratio beziffert er auf 89,6 (2018: 88,6) Prozent. Die Kapitalanlagen dürften dank Zuschreibungen 155 (81,2) Millionen Euro Ergebnis bringen. Vor Steuern wird mit einem Gewinn von 100 (70,2) Millionen erwartet.

Viele neue Kunden

Mit einem Plus um 7,5 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro wird das deutsche Geschäft 2019 stärker wachsen als der heimische Markt insgesamt. 45 Prozent des Geschäftes akquirieren Makler und 32 Prozent die Ausschließlichkeit. Die Zahl der Kunden, die online abschließen, stieg erneut um 14 Prozent. Damit sind nun 13 Prozent reine Onlinekunden, von denen rund die Hälfte über Vergleichsportale kommt.

Das gesamte Rechtsschutzsegment wächst 2019 voraussichtlich um acht Prozent auf 1,086 Milliarden Euro. Im Inland legt der Rechtsschutz überdurchschnittlich um 5,8 auf 394 Millionen Euro zu. Damit kann die Arag erneut Marktanteile zurückgewinnen und erreicht nun 9,7 (9,2) Prozent.

Matthias Maslaton (Bild: Lier)

Das Beitragsplus im Rechtsschutz stamme vor allem aus den Abschlüssen von 80.000 neuen Kunden und weniger aus Beitragserhöhungen, sagte Vorstand Dr. Matthias Maslaton. Für das heimische Geschäft bezifferte er das Vertragsstorno auf 6,5 Prozent.

Kein Ende beim Abgasskandal

Hauptgründe seien die generelle Aufgabe des Produktes Rechtsschutz, aber auch Unzufriedenheit. In 95 Prozent aller Fälle gehe die Kündigung vom Kunden und nicht von der Arag aus. Die Beitragsanpassungen 2019/20 betreffen den Angaben zufolge weniger als acht Prozent der deutschen Verträge und machen durchschnittlich weniger als sechs Prozent aus.

Der Widerruf von Immobiliendarlehen kostete die Arag rund 26 Millionen Euro. Auf bis zu 30 Millionen Euro schätzt Vorstand Hanno Petersen die Kosten für die Rechtsstreitigkeiten um den Diesel-Abgasskandal. Noch immer gebe es 20 Neumeldungen pro Tag.

Bei der Arag summierten sich inzwischen fast 9.000 VW- und 700 Daimler-Fälle; hinzu kämen 230 andere Automarken. „Die wenigsten Verfahren sind bereits durch. Die bisherigen Kosten beliefen sich auf 20 Millionen Euro“, so Petersen. 128 Fälle habe man gewonnen, 313 verglichen, 2.500 außerordentlich beigelegt und 54 verloren.

Petersen rechnet mit weiteren Rechtsfällen, wenn die Muster-Feststellungsklage mit rund 4.000 angeschlossenen Fällen entschieden ist.

Boom mit Vollversicherungen

Einen regelrechten Boom erlebt die Arag Krankenversicherung AG seit der Einführung einer neuen Produktfamilie im Vollkostenbereich (15.10.2019) im Herbst. „Momentan kommen wir draußen überwältigend an“, berichtete Kranken-Vorstand Dr. Roland Schäfer.

Alle gängigen Vergleichsprogramme hätten die neuen Tarife „oben“ gelistet. Die Resonanz von den Vertrieben sei positiv. Es gebe sogar Anfragen von den Vertrieben, die das eigentlich erst für 2020 geplante Produkt noch nicht hätten. Es sei ein Pull-, keine Push-Situation in der Vollkostenversicherung entstanden.

Roland Schäfer (Bild: Lier)

Konkret hat vor allem auf die Zusatzversicherung konzentrierte Arag Kranken mit ihren insgesamt rund 46.000 Vollversicherten im letzten Quartal rund 1.000 Vollkostentarife neu abgeschlossen. Damit dürfte das Neugeschäft für das gesamte Jahr 2019 um voraussichtlich 20 Prozent wachsen. Die Beiträge werden, vor allem getrieben durch das Neugeschäft, um 4,7 Prozent auf 391,4 Millionen Euro zulegen.

Besetzung des effektiven Randes

Die Arag hatte mit „MedExtra“ und „MedBest“ die Lücken in ihrer Tarifreihe „Komfort“ geschlossen und sich im „gehobenen Komfort-Segment“ beziehungsweise „Premium-Segment“ platziert. Diese Zielkunden machten nur 15 bis 20 Prozent des Marktes aus.

„Wenn man dann insgesamt aber auf einen Marktanteil von 1,5 Prozent kommt, ist das schon viel“, so Schäfer. Den Erfolg sieht er in der „Besetzung des effektiven Rands“. Nach der Leistungsbewertung der Morgen & Morgen GmbH sei nämlich kein Produkt mit gleicher Leistung günstiger beziehungsweise kein Produkt mit gleichem Preis leiste mehr.

Neues Produkt – voll digital

Ende Januar will die Arag ins Reiseversicherungs-Geschäft in Deutschland einsteigen. Erfahrungen bringe man aus dem Geschäft in Spanien und Portugal mit, sagte Vorstand Dr. Matthias Maslaton.

Zum üblichen Schutz in diesen Paketen wird die Arag auch eine Rechtsschutzkomponente einfügen, die beispielsweise den Reisevertrags- und den Verkehrrechtsschutz beinhaltet. Deshalb wird das Produkt „voll digital“ nur über den Direktvertrieb und nicht über die Reisebüros verkauft. Allerdings gehe der Trend in diesem Segment ohnehin weg vom Verkauf B2B2C.

Besonderheiten seien ein „sehr weit definierter Personenkreis“, eine altersunabhängige Kalkulation und der Verzicht auf Aufschläge für Reisen nach Canada oder in die USA. Die Jahresdeckung für eine Familie werde unter 300 Euro kosten, so Maslaton.