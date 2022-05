Arag will Anwaltsmonopol kippen

19.5.2022 – Der Versicherungskonzern hat weiterhin große Pläne. Noch immer strebt er eine Erweiterung der Rechtsdienstleistung in Deutschland an. Seit sich die Gruppe von der Lebensversicherungs-Sparte getrennt hat, ist sie stetig auf Wachstumskurs. Dabei profitiert die Sparte Rechtsschutz unter dem Strich – auch wenn die Schäden steigen – von der Krisenlage weltweit.

Der Arag-Konzern möchte seine Kunden bei Rechtsstreitigkeiten in Deutschland direkt beraten. „Wir fordern mit Nachdruck die Politik auf, die außergerichtliche Rechtsberatung zu modernisieren“, sagte Vorstandssprecher Dr. Renko Dirksen am Mittwoch bei der Vorstellung der Bilanz für 2021.

Während der Rechtsschutzversicherer längst im Ausland hilfesuchende Kunden direkt beraten darf, muss er in Deutschland aufgrund des sogenannten Anwaltsmonopols im außergerichtlichen Bereich auf Juristen außerhalb des Unternehmens verweisen.

Anwälte klagen schnell

Renko Dirksen (Bild: Schmidt-Kasparek)

Viele Anwälte würden aber recht stereotyp vorgehen. „Erst folgt ein gepfeffertes Schreiben, dann oft sofort die Klage“, so Dirksen. Dabei wünschten sich rund 70 Prozent der Kunden, direkt vom Versicherer beraten zu werden. Einen Interessenkonflikt, wenn der Zahler gleichzeitig die Rechtsdienstleistung erbringt, sieht die Arag nicht.

Grundsätzlich würde in jedem Fall eine Deckungsprüfung erfolgen. Vielfach übernehmen diese Prüfung aber heutzutage Anwälte, die in der Regel die Rechtsschutzbedingungen deutlich besser kennen als Verbraucherinnen und Verbraucher.

Zudem sind sich Anwälte und Rechtsschutzversicherer nicht immer einig, wie groß die Erfolgsaussichten sind, wenn der Streit vor Gericht ausgetragen wird. Sieht der Rechtsschutzversicherer keine Chancen, kann er die Deckung verweigern. Deutsche Anwälte können dies für ihre Kunden mit einem sogenannten Stichentscheid kontern.

Im Ausland wird laut Arag die Direktberatung aber regelmäßig überprüft.

Höheres Sicherheitsbedürfnis

Durch Pandemie und den völkerrechtswidrigen russischen Überfall auf die Ukraine gibt es laut Arag ein gestiegenes Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung. „Der Krieg zeigt vor allem, wie schnell und massiv unsere modernen Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit bedroht sind“, sagte Dirksen.

Vor allem durch die Nachfrage nach Rechts- und Krankenschutz konnte die Arag SE ihre Kundenzahl im vergangenen Jahr allein in Deutschland um 91.000 erhöhen. Insgesamt hatte die Versicherungsgruppe Ende 2021 über zwölf Millionen Policen im Bestand.

Die Rechtschutzversicherung verbuchte in Deutschland 491 Millionen Euro Einnahmen, was einem Plus von rund 10,9 Prozent entspricht. Im Ausland hat das Rechtsschutzsegment sogar noch eine größere Bedeutung. Hier wurden 767 Millionen Euro eingenommen; ein Plus von 7,8 Prozent.

Im Inland ist die Arag nach Allianz Versicherungs-AG und Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG drittgrößter Rechtsschutzversicherer. „Unser Abstand auf die Roland ist aber kleiner geworden“, betonte Dirksen.

Streitschwerpunkte sind PKV und Corona

Hanno Petersen (Bild: Schmidt-Kasparek)

Ein großer Streitkomplex ist derzeit die Klage gegen das Treuhänderverfahren in der privaten Krankenversicherung (PKV). Der Versicherer hat bereits für rund 3.800 Fälle Rechtsschutz gewährt, bei denen PKV-Kunden ihre Assekuranz wegen ungerechtfertigter Beitragsanpassungen verklagt haben.

Laut Arag gebe es schon ein positives höchstrichterliches Urteil gegen einen Versicherer. Daher seien die Chancen für erfolgreiche Klagen gegen andere Versicherer gut.

Rund um Corona hat der Versicherer 2021 bei etwa 63.000 Streitfällen im In- und Ausland Kostenschutz gewährt. Vielfach ging es dabei um Arbeitsstreitigkeiten. „In der letzten Zeit geht es vermehrt darum, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeiter kündigen und einfach keinen Lohn mehr zahlen“, stellte Vorstand Hanno Petersen, zuständig für Konzern IT und Operations, fest.

Insgesamt wurden in Deutschland 559.000 (im Vorjahr 556.000) Schaden- und Beratungsfälle abgewickelt. Weltweit waren es 1,2 Millionen. Die Schadenquote des Versicherers ist 2021 leicht von 50,9 auf 51,7 Prozent gestiegen. Grund wären vermehrte Kumulschäden und die Erhöhung der Anwalts- und Gerichtskosten ab dem 1. Januar 2021.

Kennzahlen 2021 (Bild: Arag)

Krankenversicherung wächst

In der PKV konnte der Versicherer vor allem bei Vollkostentarifen punkten. Am Ende des ersten Quartals 2022 hatte der Versicherer 65.330 Privatversicherte unter Vertrag. „Der Nettozuwachs lag 2021 und liegt auch 2022 bei rund 3.000 Personen pro Quartal“, sagte Vertriebs- und Produkt-Vorstand Dr. Matthias Maslaton.

Der Anstieg der Nettokostenquote von 36,7 auf 37,5 Prozent sei auf das Wachstum und die damit höheren Provisionszahlungen zurückzuführen. Demgegenüber ist die Verwaltungskostenquote mit 13,1 Prozent (im Vorjahr 12,8) weitgehend stabil.

Maklervertrieb dominiert weiterhin

Matthias Maslaton (Bild: Schmidt-Kasparek)

Nach Aussage des Versicherers wächst der Online-Vertrieb der Rechtsschutzsparte jedes Jahr überproportional. 2021 lag sein Anteil bei rund 17 Prozent.

Rund die Hälfte des Geschäfts kommt dabei über die eigene Homepage, während die andere Hälfte vor allem über Portale wie den Versicherungsmakler Check24 Vergleichsportal GmbH generiert wird.

Der Stammvertrieb war 2021 mit 32 Prozent am Neugeschäft in der Rechtsschutz beteiligt, während klassische Versicherungsmakler mit 42 Prozent immer noch den Löwenanteil des Geschäfts bringen.

„Sie werden von uns mit besonders viel IT-Service unterstützt“, sagte Maslaton. Rund neun Prozent des Neugeschäfts entfällt auf „Kooperationen“ und „Sonstiges“.

Starke Marktstellung mit Bündelpolice

Für 2022 rechnet die Arag mit deutlich mehr Streitigkeiten aus dem Segment Mieterschutz, vor allem um Gas- und Stromrechnungen sowie aufgrund stark erhöhter Nebenkosten. Hier sieht sich der Versicherer besonders gut über die Rückwärtsdeckung mit dem „Mietrechtsschutz Sofort“ aufgestellt.

Der Rückwärtsschutz gilt für Streitigkeiten, die bis zu zwölf Monate alt sein können. Erfolgreich ist die Arag zudem mit ihrer Premium-Bündelpolice „Recht & Heim“. So werde etwa der Rabattretter überraschend stark nachgefragt. „Das Angebot kennen die Kunden ja aus der Autoversicherung“, so Maslaton.

Neu ist jetzt, dass die Kunden nach acht Jahren Schadenfreiheit nur noch 50 Prozent der Prämie zahlen müssen. Für alle Mobilgeräte des Haushaltes gebe es zudem eine Allgefahrendeckung.