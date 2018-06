Arag wächst kräftig im heimischen Rechtsschutz

7.6.2018 – Die Arag SE bleibt weiter auf Wachstumskurs – und dies nicht nur im Ausland und in der Krankenversicherung, sondern auch im heimischen Rechtsschutzgeschäft. In der Bilanzpressekonferenz bekräftigte Vorstandschef Dr. Paul-Otto Faßbender nochmals, dass es richtig war, den Lebensversicherer zu verkaufen. Zudem ging es um die weitere Unternehmensstrategie.

Die Arag SE wird im ersten Halbjahr 2018 voraussichtlich um 3,4 Prozent auf 830 Millionen Euro Prämie wachsen. Dabei wird der deutsche Rechtsschutz das Wachstumstempo des Vorjahres fast beibehalten und um 5,6 Prozent zulegen. Treiber ist neben den Wirkungen der Beitragsanpassung im letzten Herbst vor allem das Neugeschäft.

Im Vertrieb läuft‘s

In allen Vertriebswegen läuft es nach den Worten von Vorstand Dr. Matthias Maslaton „gut“. Besonders hervor hob er die Erfahrungen mit der Rückwärtsdeckung „Verkehrs-Rechtsschutz-Sofort“. Diese wurde zwar bisher nur 6.000 Mal verkauft, es gebe bei ihr aber eine sehr hohe Cross-Selling-Quote.

Nach positiven Schadenerfahrungen seien die Kunden bereit, sich mit weitergehendem Schutz einzudecken. Seit Februar ist die Arag mit einer weiteren Police dieser Art, dem „Miet-Rechtsschutz Sofort“, unterwegs.

Neue Projekte

Vorstandschef Dr. Paul-Otto Faßbender kündigte ein neues, internationales Handlungskonzept für den Konzern – „Smart Insurer Programm“ – an. Dabei gehe es nicht darum, so digital wie möglich zu handeln, sondern „smart“ im Sinne der Kunden. Dafür sollen die Investitionen in den nächsten drei Jahren auf 80 Millionen Euro (50 Millionen im Vorjahr; VersicherungsJournal 15.6.2017) erhöht werden.

„Wir müssen zu einem Smart Insurer werden, weil wir in den nächsten zehn Jahren mehr als 30 Prozent unserer Belegschaft in Deutschland durch das Erreichen der gesetzlichen Altersgrenzen und Fluktuation verlieren werden“, so Faßbender.

Diese gewaltige Veränderung mit dem damit verbundenen Verlust von Know-how und Expertise ließe sich durch Umorganisation alleine nicht auffangen. Mit einem Abbau von Stellen ist die Digitalisierung bei der Arag damit eigenem Bekunden nach nicht verbunden.

Vorstandschef Paul-Otto Faßbender (Dritter von links) mit seiner Führungsmannschaft bei der Präsentation der Geschäftsergebnisse (Bild: Lier)

Service für Nicht-Versicherte

Zu den neuen Vorhaben der Gruppe zählt die Markterschließung in Australien – zunächst über die Zusammenarbeit mit einem dort ansässigen Versicherer. Des Weiteren geht es um die Vorsondierung des asiatischen Marktes und den Ausbau des US-Geschäftes, wo man nun für alle Bundesstaaten eine eigene Lizenz hat.

Für Deutschland ist ein neues Serviceangebot geplant, das sich an bisher Nicht-Rechtsschutz-Versicherte im Schadenfall wendet. Details dazu wurden noch nicht bekannt. Die Arag will hier ihre Legal-Tech-Aktivitäten, die sie in den Niederlanden unter der Marke Hellolaw anbietet, an die Gegebenheiten des deutschen Marktes mit seinem Rechtsberatungsgesetz anpassen.

Neuaufstellung sei richtig gewesen

In der Bilanzpressekonferenz betonte Vorstandschef Faßbender mehrfach die Richtigkeit, den Lebensversicherer an die Run-off-Plattform Frankfurter-Leben-Gruppe zu verkaufen (VersicherungsJournal 23.6.2017).

„Durch unsere Neuaufstellung in der Tiefzinsphase hat die Arag eine ganz wesentliche Schicksalsfrage für die Versicherungswirtschaft konsequent und richtig beantwortet“, erklärte er. Der Beitragsverlust aus der Lebensparte soll bis 2020 kompensiert sein.

Kennzahlen des Jahres 2017. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Arag)

Mehr verdient als erwartet

Mit anrechenbaren Eigenmitteln von 1,12 Milliarden Euro kommt die Gruppe eigenem Bekunden nach ohne Übergangsmaßnahmen auf eine Solvenzquote von 250 (170) Prozent. Die Verbesserung der Solvabilität gehe auf den Verkauf des Lebensversicherers zurück. Dadurch habe sich die Risikoposition des Konzerns deutlich verbessert, man habe sich in der Tiefzinsphase neue strategische Freiräume geschaffen.

Ertragsmäßig war 2017 besser als noch im Dezember prognostiziert (VersicherungsJournal 15.12.2017). Das versicherungstechnische Ergebnis wuchs um 10,2 Prozent auf 73,5 Millionen Euro. Die Schaden- und Kostenquote sank auf 89,9 (91,5) Prozent, wobei die Kostenbelastung prozentual im Konzern aufgrund des Wegfalls der Lebensparte wuchs. Der Konzernüberschuss betrug 27,8 (43,1) Millionen Euro.

Details zur Geschäftsentwicklung 2017 finden sich im aktuellen Geschäftsbericht, der unter diesem Link einzusehen ist.