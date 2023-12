Arag rechnet mit Beitragssprung und Rekordergebnis

14.12.2023

Die Arag SE wird in diesem Jahr die Beitragseinnahmen in Deutschland voraussichtlich um zehn Prozent auf 1,42 Milliarden Euro steigern. Der Konzern werde insgesamt 2,37 Milliarden Euro einnehmen und damit 7,7 Prozent mehr als im Vorjahr (VersicherungsJournal 19.5.2023). Das sagte der Vorstandsvorsitzende Dr. Renko Dirksen am Mittwoch vor der Presse.

Der Konzernchef betonte, es sei „echtes Wachstum“ und verweist auf mehr als 100.000 neue Kunden in Deutschland binnen zwölf Monaten per Ende Oktober. Die Beiträge steigen hierzulande im Rechtsschutz voraussichtlich um 6,2 Prozent auf 552,8 Millionen Euro. Die Kranken-Sparte soll um 16,4 Prozent auf 636 Millionen Euro zulegen und der Kompositbereich um drei Prozent auf 317 Millionen Euro.

Renko Dirksen (BilD: Arag)

Die kombinierten Schaden-Kosten-Quote steigt von 86,7 Prozent auf 87,6 Prozent und das versicherungstechnische Ergebnis sinkt um 14 Prozent auf 135,5 Millionen Euro. Das Kapitalanlageergebnis verbessert sich um 86 Prozent auf 92 Millionen Euro. Das Konzernergebnis vor Steuern soll um 30 Prozent auf den neuen Bestwert 126,4 Millionen Euro springen.