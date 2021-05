Arag hat das Geschäft trotz Krise „im Griff“

14.5.2021 – Trotz rund 30.000 Schadenfällen im Zusammenhang mit dem Pandemiegeschehen ist der Konzern ein Krisen-Gewinner. Nach einem wachstumsstarken 2020 war der Beginn 2021 nach den Worten des Vorstandssprechers Dr. Renko Dirksen „historisch“ gut. In der Bilanzpressekonferenz ging es auch um Ökosysteme, neue Rechtsdienste und Rückwärtsdeckungen.

„Rechtsschutz ist ein Krisenprodukt. Die Kennzahlen zeigen: Wir liefern für unsere Kunden echte Mehrwerte und haben unser Geschäft im Griff.“ Das sagte Dr. Renko Dirksen, Vorstandssprecher der Arag SE, in der Bilanzpressekonferenz.

Das Wachstum fiel 2020 stärker aus als noch im Dezember prognostiziert (VersicherungsJournal 10.12.2020) und setzte sich mit dem „historisch besten Jahresbeginn“ 2021 fort.

Neue Chancen durch Gesetzesreform

Renko Dirksen (Archivbild: Lier)

Aktuell diskutiert der Bundestag die Reform des Rechtsdienstleistungs-Gesetztes (RDG). Damit sollen sich Legal-Tech-Anbieter als Inkassodienstleister registrieren lassen und Rechtsdienste erbringen können.

Die Versicherungsgruppe ist mit ihrer Tochter Justix GmbH im „Legal Service“ in Deutschland und im europäischen Ausland aktiv, aber auch über Partnerschaften mit verschiedenen Dienstleistern. „Das ist erst der Anfang eines Feuerwerks“ entsprechender Rechtsservices, so Dirksen.

Die Pandemiekrise habe „eindrucksvoll“ das Interesse der Verbraucher an niedrigschwelligen Rechts-Services bewiesen.

In Deutschland zählt die Versicherungsgesellschaft fast 19.000 Leistungsfälle mit Zusammenhang mit der Pandemie: Von einfachen Reisestornierungen bis hin zu elementaren Fragen des Arbeitsplatzerhalts. Der Aufwand wird auch etwa elf Millionen Euro veranschlagt.

Konzernweit gab es mit Covid-19 rund 33.000 Rechtsfälle mit einem Schadenvolumen von rund 20 Millionen Euro. Aktuell gebe es rund zehn Prozent mehr Schäden, wobei man bisher weder im Arbeitsrecht, noch im Zusammenhang mit Insolvenzen eine „Welle“ beobachte, so Vorstand Hanno Petersen.

Ökosystem möglich

Die Arag könne die gesamte Wertschöpfungskette von der ersten rechtlichen Orientierung bis hin zur gerichtlichen Rechtsdurchsetzung anbieten, die direkt mit digitalen Services verknüpft werden könnten. „Hier kann ein echtes digitales Ökosystem entstehen“, so der Vorstandssprecher. „Wir glauben, dass es entstehen wird, nicht, dass wir es orchestrieren werden oder wollen.“

Auch „After the event“-Schutz werde in Deutschland zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Gesellschaft bietet bereits für bestimmte Fälle im Verkehrs- sowie im Mietrechtsschutz Rückwärtsdeckungen und will diesen Bereich ausbauen. „Das ist ein Wachstumsfeld mit vielen Möglichkeiten“, sagte Vertriebsvorstand Dr. Matthias Maslaton.

Bei diesen Rückwärtsdeckungen wird Versicherungsschutz auch für bereits eingetretene Schäden gewährt. Finanziell lohnt sich die „Versicherung für schon brennende Häuser“, weil die Kunden zu bestimmten Laufzeiten verpflichtet werden und weil es sich um gleichartige Fälle handelt, die effizient – auch über Dienstleister – abgewickelt werden.

Deutlicher Zuwachs der Beiträge

Im ersten Quartal 2021 sind die Beiträge um 7,4 Prozent auf 575,8 Millionen gestiegen. Im deutschen Markt betrug das 7,3 Prozent. Wachstumstreiber waren der Rechtsschutz mit einem Zuwachs von 6,9 Prozent und die Krankenversicherung mit 11,3 Prozent.

Bei Letzterem punktete die Arag mit ihren noch relativen neuen Vollkosten-Tarifen (VersicherungsJournal 15.9.2019). „Hier stimmte das Timing. Sie trafen auf einen aufnahmefreudigen Markt“, so Dirksen. 2020 wurden 9.000 dieser Policen verkauft, im ersten Quartal 2021 bereits 3.000.

International wuchs der Konzern im ersten Quartal um 8,5 Prozent. Eine Prognose für 2021 wurde nicht abgegeben. Pandemiebedingt sei die Schadenentwicklung „lebhaft“, so Vorstand Hanno Petersen.

13 Prozent des Bestandes aus Online-Abschlüssen

2020 fiel für die Gruppe mit einem Beitragsplus von 4,8 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro etwas stärker aus als im Dezember prognostiziert. Dabei wuchs das deutsche Geschäft um 6,1 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro. Wachstumstreiber waren der Rechtsschutz und neue Tarife in der Krankheitskosten-Vollversicherung. Netto wuchs der Kundenstamm um 80.000 Personen.

Das internationale Geschäft wuchs nur moderat um drei Prozent, weil das Reiseschutzbrief-Geschäft in Spanien pandemiebedingt 40 Prozent weniger Einnahmen erzielte. Alle Konzernsegmente lieferten positive Ergebnisbeiträge.

Die Combined Ratio wird mit 87,6 (88,7) Prozent angegeben. Die Verbesserung stammt aus dem Schadenbereich. Die Kosten stiegen um neun Prozent auf 673,9 Millionen Euro, was mit Provisionsaufwendungen sowie Investitionen in das „Arag Smart Insurer Programm“ begründet wird.

Als Beispiel für die Netz-Aktivitäten sagte Dirksen: „Die Arag ist der Rechtsschutzanbieter mit dem höchsten Google-Suchvolumen im deutschsprachigen Netz. Daraus generieren wir echte Leads für unsere Verkaufsrechner.“ 13 Prozent des deutschen Kundenbestandes haben online abgeschlossen.

Kennzahlen Arag Holding SE – Konzernabschluss (in Millionen Euro) 2020 2019 Veränderung Umsätze Gebuchte Bruttobeiträge 1.848,7 1.763,5 4,8 % Verdiente Beiträge für eigene Rechnung (f. e. R.) 1.838,0 1.752,0 4,9 % Umsätze der Nicht-Versicherungs-Unternehmen 23,0 24,0 – 4,0 % Aufwendungen Aufwendungen für Versicherungsfälle f. e. R. 935,6 936,5 – 0,1 % Schadenquote (Basis: Verdiente Beiträge) 50,9 % 53,5 % – 2,6 %-Pkt. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb f. e. R. 673,9 618,4 9,0 % Kostenquote (Basis: Verdiente Beiträge) 36,7 % 35,3 % 1,4 %-Pkt. Ergebnisübersicht Versicherungs-technisches Ergebnis f. e. R. 112,0 98,5 13,8 % Kapitalanlageergebnis 78,5 156,9 – 50,0 % davon im versicherungs-technischen Ergebnis enthalten 48,1 78,0 – 38,4 % Sonstiges Ergebnis – 59,1 – 56,6 4,5 % Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 83,2 119,9 – 30,5 % Jahresüberschuss des Konzerns 38,2 77,5 – 50,8 % Versicherungstechnische Rückstellungen/ Verdiente Beiträge (netto) 233,8 % 233,2 % 0,6 %-Pkt.

Kapitalerträge halbiert, trotzdem mehr verdient

Versicherungstechnisch wurde mit 112 Millionen Euro 13,8 Prozent mehr verdient. Das Kapitalanlagenergebnis hat sich aber auf 78,5 (156,9) Millionen Euro halbiert. Das Vorjahr profitierte von einer günstige Marktentwicklung und zusätzlichen Abgangsgewinne durch Umstrukturierungen bei den Spezialfonds.

Damit sank das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit 83,2 Millionen Euro unter den durch Sondereffekte geprägten hohen Vorjahreswert von 119,9 Millionen Euro. Das Eigenkapital stieg auf 574,2 (558,1) Millionen Euro.

Details finden sich im Konzerngeschäftsbericht 2020.