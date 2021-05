Aon verkauft deutsches Pensionsgeschäft

18.5.2021 – Klappt die Fusion von Aon und Willis Towers Watson, wird der Großmakler in Deutschland Aon Hewitt verkaufen. Käufer ist das britische Beratungshaus Lane Clark & Peacock LLP (LCP). Im Zuge der Transaktion werden auch Aon-Hewitt-Geschäftsführer Fred Marchlewski und sein Team zu LCP wechseln.

Die irische Aon plc verkauft ihren deutschen Geschäftszweig der betrieblichen Altersversorgung (bAV) an das britische Beratungsunternehmen Lane Clark & Peacock LLP (LCP). Die Transaktion umfasst das deutsche Pensions-Beratungsgeschäft mit Versicherungs-Vermittlung, Pensionsplanverwaltung und Investment Consulting. Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Der Vollzug der Vereinbarung stehe unter dem Vorbehalt der Genehmigung der globalen Fusion zwischen Aon und Willis Towers Watson (WTW) (VersicherungsJournal 10.3.2020), so LCP in einer Mitteilung am Montag.

Aons bAV-Mannschaft wechselt zu LCP

Fred Marchlewski, seit 2013 Geschäftsführer der Aon Hewitt GmbH (12.3.2013), und sein Team sollen im Zuge der Übernahme zu dem britischen Unternehmen wechseln. Marchlewski werde weiterhin das deutsche Geschäft leiten. Welche Position der Manager dann konkret einnehmen wird, beantwortete LCP auf Nachfrage nicht.

Für das Pensionsgeschäft von Aon arbeiten 350 Beschäftigte in Deutschland. Der Makler unterhält derzeit Büros an fünf Standorten. Nach Abschluss der Transaktion werde das deutsche Team unter der Marke LCP seine Arbeit fortsetzen, heißt es weiter. Ob alle Arbeitsplätze und Niederlassungen erhalten bleiben, dazu äußerte sich der Käufer nicht.

„Kombination sehr erfahrener und sachkundiger Experten“

Aaron Punwani (Bild: LPC)

Aaron Punwani, CEO von LCP, lässt sich zu seinen Plänen nur so zitieren: „Der deutsche Beratungsmarkt für betriebliche Altersvorsorge ist der drittgrößte der Welt. Mit dem erfolgreichen Team von Aon, der internationalen Aufstellung von LCP und unserer technologischen Stärke kӧnnen wir eine marktführende Position erreichen, die vergleichbar ist mit dem, was LCP in Großbritannien realisiert hat.“

Auf die Frage, welche Auswirkungen die Übernahme für Aon-Hewitt-Kunden hat, ließ das Unternehmen mitteilen: „Wir sehen die zukünftige Zusammenarbeit als eine Kombination sehr erfahrener und sachkundiger Experten, die das Geschäft in Deutschland führen. Die Kunden dürfen einen reibungslosen und nahtlosen Übergang mit einigen spannenden Entwicklungen in der Zukunft erwarten.“

Über Lane Clark & Peacock

Der britische Käufer von Aon Hewitt beschäftigt nach eigenen Angaben rund 800 Mitarbeiter und offeriert Leistungen in den Bereichen Aktuariat, Versicherung und Pensionsberatung für über 650 Firmenkunden. Dabei berät LCP seine Klientel bei der Anlage von rund 300 Milliarden britischen Pfund (rund 350 Milliarden Euro) Pensionsvermögen.

2020 erwirtschaftete das Beratungshaus laut Geschäftsbericht ein Umsatzwachstum von mehr als zehn Prozent auf 126,5 Millionen britischer Pfund (etwa 145 Millionen Euro). Das Beratungshaus ist auf verschiedenen Geschäftsfeldern wie Pensionen, Investitionen, Versicherungen, Energie und Gesundheit tätig.