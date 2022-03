Aon holt Verstärkung für sein bAV-Geschäft

14.3.2022

Zum 1. Juli baut die Aon Solutions Germany GmbH ihre Geschäftsführung aus. Dr. Rafael Krönung (43) wird gemeinsam mit Gundula Dietrich und Thorsten Teichmann, beide seit dem Abgang von Fred Marchlewski in der Verantwortung (VersicherungsJournal 7.10.2021), das Unternehmen führen.

Krönung soll „den Ausbau des Beratungsgeschäftes und die Vertiefung von Kundenbeziehungen in den kommenden Jahren vorantreiben“, heißt es am Montag in einer Mitteilung von Aon. Der Wirtschaftsmathematiker hat bereits von 2004 bis 2019 in verschiedenen Positionen der betrieblichen Vorsorge (Pensionskassen, Pensionsfonds) für den Versicherungsmakler gearbeitet.

Zuletzt war der Manager für die Willis Towers Watson GmbH (WTW) tätig (Medienspiegel 8.2.2022).

Rafael Krönung (Bild: Aon)

„Deutschland gehört zu den größten Märkten in Europa und hat somit für uns höchste Priorität. Rafael vereint alle Anforderungen, die wir brauchen, um unsere Präsenz im Beratungsgeschäft in den kommenden Jahren deutlich auszubauen“, lässt sich Aon-Deutschlandchef Kai Büchter zu der Personalie zitieren.