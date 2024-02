Aon holt drei Manager auf neue Positionen in der Chefetage

6.2.2024 – Das neue Personal wird die Verantwortung für verschiedene Geschäftsbereiche übernehmen. Monika Behrens wird gemeinsam mit Michael Hendriks die Regionen Nord und West betreuen. Marcel Armon ist für die Spezial-Versicherungssparten zuständig und Stephan Winneg betreut internationale Großunternehmen.

Prominente Verstärkung für die deutsche Geschäftsführung der Aon plc: Der Industrie-Versicherungsmakler holt drei Manager für eine weitere Differenzierung der Geschäftsfelder in die Chefetage.

„Wir wachsen, und das nicht nur mit Blick auf unseren Umsatz, sondern auch in der Breite unseres Dienstleistungs-Portfolios. Durch die Erweiterung unserer Geschäftsführung um hochqualifizierte Köpfe ist es unser Ziel, das Erreichte weiter auszubauen und voranzutreiben“, lässt sich Kai Büchter, Chef der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei Aon, zitieren.

Monika Behrens (Bild: WTW)

Neue Aufgaben für Behrens und Armon

Ab dem 1. April wird Monika Behrens, zuvor Geschäftsführerin der Willis Towers Watson Versicherungsmakler GmbH (VersicherungsJournal 28.9.2023), bei dem Großmakler starten. Sie wird gemeinsam mit Michael Hendriks als Doppelspitze in den Regionen Nord und West agieren.

Marcel Armon kam bereits 2020 von der Hendricks GmbH (29.3.2019) zu Aon. Er wird zusätzlich zu seiner Position als CEO in Österreich ab sofort die übergreifende Verantwortung in der deutschen Geschäftsführung für die Spezial-Versicherungssparten in Deutschland übernehmen. Dazu gehören „Credit“, „Construction“, „Cyber“, „Financial-Lines“ und „Real Estate“.

Hintergrund dieser neuen Position sei „insbesondere die rasante Veränderung des Risikoumfelds für Unternehmen in speziell diesen Themenbereichen“, heißt es in der Mitteilung.

Stephan Winneg betreut Konzerne

Stephan Winneg ist seit 2022 als „Managing Director Global Clients“ für den Versicherungsmakler tätig. Er kam im Zuge der Übernahme der Karl Köllner GmbH Versicherungsmakler an Bord (2.5.2022).

Mit seinem Aufstieg in die Geschäftsführung des Direktmaklers in Deutschland soll „die Relevanz des Konzern beziehungsweise Inhouse Broker-Geschäfts als global strategisch wichtiges Kundensegment von Aon unterstrichen“ werden, so das Unternehmen.