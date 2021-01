Aon ernennt drei neue Geschäftsführer

25.1.2021

Die Aon Risk Solutions Deutschland will im neuen Jahr ihr regionales Geschäft, vor allem im Süden der Republik, ausbauen. Diese strukturellen Veränderungen führen auch zu Anpassungen in der deutschen Unternehmensleitung. Das teilte der Großmakler am Montag mit.

Ab sofort trägt Michael Hendriks bei Aon die Verantwortung für die westlichen und nördlichen Regionen. Die Gebiete Süd, Südwest, Mitte und Ost stehen unter der Federführung von Harald Resche und Mark-Dominik Thofern.

Zusätzlich steigen die drei Führungskräfte jeweils zum Managing-Director von Aon Deutschland auf. Sie stellen gemeinsam mit den beiden Geschäftsführern Kai-Frank Büchter und Hartmuth Kremer-Jensen das Executive-Management-Board-Germany der Unternehmenseinheit „Commercial-Risk-Solutions“.

Michael Hendriks

Bild: Aon

Harald Resche

Bild: Aon

Dominik Mark Thofern

Bild: Aon vor

„Wir verfolgen das klare Ziel, bis 2025 in allen Regionen Deutschlands den Spitzenplatz als Industrie-Versicherungsmakler und Risikoberater einzunehmen. Dafür werden wir uns im neuen Jahr konsequent engagieren“, lässt sich Büchter, CEO von Aon Deutschland, zu den Personalien zitieren.