Aon engagiert neuen Vertriebschef

17.4.2020

Der Erstversicherungsmakler der Aon Holding Deutschland GmbH stellt Marcel Armon (41) als Chief-Commercial-Officer (CCO) ein. Wann der Manager in seinem neuen Job als Leiter des Vertriebs in Deutschland startet, ist noch unklar. „Über das genaue Eintrittsdatum laufen derzeit noch Gespräche“, so das Unternehmen auf Nachfrage.

WERBUNG

Armon kommt von der Howden-Group (VersicherungsJournal 7.6.2018). Hier war er seit 2018 Geschäftsführer der Hendricks GmbH (29.3.2019) und seit 2019 für Howden Sicherheit International verantwortlich. Davor arbeitete Armon für den Assekuradeur Dual Deutschland GmbH (21.11.2016) und 13 Jahre für den Industrieversicherungs-Makler Funk Gruppe.

Marcel Armon (Bild. Aon)

„Aon befindet sich in einer spannenden Zeit“, lässt sich Chief-Broking-Office Hartmuth Kremer-Jensen zu der Personalie zitieren. „Wir sind davon überzeugt, dass Marcel Armon mit seiner Erfahrung und mit seiner Begeisterung für das Industrieversicherungs-Geschäft dafür sorgen wird, unseren Wachstumskurs noch weiter zu beschleunigen.“