Aon baut Führung weiter aus

26.1.2021

Die Aon Solutions Germany GmbH reagiert nach eigenen Angaben auf den harten Markt hierzulande und erweitert ihre Führungsmannschaft. Marcel Roeder steigt in das Management des Großmaklers auf und übernimmt ab sofort die Position des Deputy-Chief-Broking-Officers. Zusätzlich wird er das German-Broking-Center leiten, wie Aon mitteilte.

„Aufgrund seiner spartenübergreifenden Expertise und auch den jüngsten Erfahrungen aus einer der härtesten Erneuerungsrunden im Bereich der D&O-Versicherungen, ist er für diese Aufgabe in einem sich verändernden Marktumfeld die optimale Besetzung“, lässt sich Hartmuth Kremer-Jensen, Geschäftsführer und Chief-Broking-Officer bei Aon, zu der Personalie zitieren.

Marcel Roeder (Bild: Aon)

Rainer Breeck wird die neu geschaffene Position des Chief-Innovation-Officer innerhalb der Holding von Aon Deutschland antreten. Er soll produktgetriebene Prozesse für Kunden und Partner weiter ausbauen. Breeck leitete vor Roeder das German-Broking-Center des Maklers. Die Führung der Financial-Services-Group wird interimsweise Andrea Michalczyk-Schröder übernehmen.

Erst am Montag hatte Aon drei Manager in die deutsche Geschäftsführung befördert. Das Unternehmen will damit sein Geschäft bis 2025, vor allem im Süden, deutlich ausbauen und stabilisieren (VersicherungsJournal 25.1.2021).