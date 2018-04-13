Anton Dschida verkauft Midema

3.2.2026

Der Versicherungsmakler Anton Dschida hat die drei Gesellschaften Midema Assekuranz-Assecuradeurs GmbH, Midema Versicherungsservice GmbH und Miass Assekuranzmakler GmbH an die Aventus Maklergruppe GmbH verkauft. Das bestätigte der 69-Jährige auf Anfrage des VersicherungsJournals.

Anton Dschida (Bild: Midema)

„Wie bei Aventus üblich, bleiben alle Gesellschaften am Standort erhalten. Deshalb meine Entscheidung in diese Richtung und gegen Finanzinvestoren“, berichtet Dschida. Er bleibe Geschäftsführer bei allen drei Gesellschaften. Aus Altersgründen hatte Dschida bereits vor fünf Jahren angekündigt, Verantwortungsbereiche schrittweise abzugeben (VersicherungsJournal 7.1.2020).

Midema wurde 1998 von Dschida gegründet und machte sich einen Namen mit Gewerbelösungen. Während die Assekuranz-Assecuradeurs GmbH als Versicherungsmakler tätig ist und als Assekuradeur eigene Produktkonzepte entwickelt, agiert die Versicherungsservice GmbH auch als Maklerpool und unterstützt Versicherungsmakler etwa mit IT-Services, Backoffice und Schulungen.

„Mit Midema Assekuranz-Assecuradeur gewinnen wir einen hoch spezialisierten Partner mit ausgeprägter Produkt- und Marktkompetenz. Die Expertise als Assekuradeur ergänzt unsere Gruppe ideal und stärkt sowohl unsere inhaltliche Vielfalt als auch unsere überregionale Positionierung“, betont Simon Nörtersheuser, Geschäftsführer der Aventus-Maklergruppe, laut einem Pressetext.

Midema bleibe in ihrer Rolle als Assekuradeur eigenständig am Markt aktiv und setze die Arbeit mit bestehenden Partnern unverändert fort, heißt es weiter im Pressetext der Aventus.