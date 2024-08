Ammerländer ernennt Reiner Ihnken zum Vertriebsleiter

9.8.2024

Die Ammerländer Versicherung VVaG gibt einen Wechsel auf der Position des Vertriebsleiters bekannt. Reiner Ihnken (38) hat am 1. August Kerstin Duda in dieser Funktion abgelöst. Duda übernehme auf eigenen Wunsch neue Aufgaben und werde unter anderem das unternehmensweite Prozessmanagement aufbauen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ihnken wechselte 2013 nach einigen Jahren im Direktvertrieb zunächst als Sachbearbeiter im Bereich Antrag/Vertrag zur Ammerländer. Nach Tätigkeiten als Gruppenleiter und stellvertretender Abteilungsleiter übernahm er 2021 Aufgaben im Prozessmanagement.

Reiner Ihnken (Bild: Ammerländer)

Berufsbegleitend absolvierte der gelernte Versicherungskaufmann eine Ausbildung zum Fachwirt für Versicherungen und Finanzen, den Studiengang Bachelor of Arts „Versicherungsmanagement“ sowie eine Weiterbildung zum Prozessmanager.

Zuletzt hat er unter anderem die Anbindung der 2020 gegründeten Agencio Versicherungsservice AG (VersicherungsJournal 27.11.2020) und das Implementieren eines Serviceleitbildes gesteuert. In seiner neuen Rolle wird er insbesondere die Weiterentwicklung und Umsetzung der Vertriebsstrategie sowie die Optimierung der Vertriebsprozesse verantworten, heißt es.

„Ich freue mich, dass wir Reiner Ihnken als kompetente Führungspersönlichkeit dafür begeistern konnten, die neue Herausforderung anzunehmen und wünsche ihm für seine neuen Aufgaben alles Gute“, wird Vertriebsvorstand Gerold Saathoff zur Personalie zitiert.