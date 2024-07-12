Alte Oldenburger, Generali und LVM betreuen Kunden exzellent

1.12.2025 – Im Unternehmensrating von Assekurata schnitt die Alte Oldenburger Kranken zum 25. Mal mit der Bestnote ab. Der LVM Verein und LVM Kranken bestätigten gleichfalls ihre exzellente Vorjahres-Gesamtbewertung. LVM Leben kam unverändert auf die zweitbeste Gesamtnote „sehr gut“. Generali erreichte in Sach und Leben die Gesamtnote „exzellent“ bei unveränderten Teilnoten. Der Krankenversicherer der Gruppe verbesserte seine Wachstumsaussichten um eine Stufe auf „gut“. Alle drei Generali-Gesellschaften schnitten bei „Kundenorientierung“ mit der Bestnote ab.

Bei der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH fließen in die Gesamtnote des Unternehmensratings vier Teilkategorien ein. Bei Krankenversicherern kommt als fünfte die Beitragsstabilität hinzu. Bei den aktuellen Bewertungen schnitten die sieben analysierten Unternehmen in Sachen Sicherheit und Kundenorientierung besonders gut ab.

Alte Oldenburger Kranken zum 25. Mal mit der Bestnote ausgezeichnet

Die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG schnitt im Assekurata-Unternehmensrating wieder mit der Gesamtnote „exzellent“ und unveränderten Teilnoten ab. Das Unternehmen ist damit der einzige private Krankenversicherer in Deutschland, der dieses Spitzenergebnis seit 25 Jahren ununterbrochen halten konnte. Lediglich die Wachstumsaussichten wurden auch in diesem Jahr schlechter eingestuft.

Für die Kundenorientierung gab es zum zweiten Mal die Bestnote. Grundlage dafür ist die im Auftrag der Analysten durchgeführte Kundenbefragung. So zeigten sich fast 84 Prozent der Vollversicherten vollkommen oder sehr zufrieden. Der Assekurata-Durchschnitt liegt bei 74 Prozent.

Noch größer ist der Abstand bei der telefonischen Erreichbarkeit. 82,5 Prozent der Befragten antworteten mit „vollkommen“ oder „sehr zufrieden“. Im Assekurata-Durchschnitt sind es 69,6 Prozent. Nach Meinung von Assekurata wird damit auch honoriert, dass die Gesellschaft auf persönliche Ansprechpartner setzt und nicht auf ein Callcenter mit automatischer Anrufannahme.

Zwei von drei LVM-Gesellschaften bleiben exzellent

Der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G. und LVM Kranken bestätigten ihre exzellente Vorjahres-Gesamtbewertung. LVM Leben kam unverändert auf die zweitbeste Gesamtnote „sehr gut“. Alle drei Gesellschaften sind in der Teilkategorie „Sicherheit“ weiterhin „exzellent“.

Der Krankenversicherer der Gruppe wurde aufgrund des Ergebnisses der Kundenbefragung in der entsprechenden Kategorie auf „sehr gut“ herabgestuft. Dies fließt nur mit 25 Prozent in die Gesamtnote ein. Bei den befragten Vollversicherten sank die Quote derjenigen, die vollkommen oder sehr zufrieden sind, von 66,0 auf 60,7 Prozent (Assekurata-Durchschnitt bei privaten Krankenversicherern: 74,1 Prozent).

Dennoch würden über 83 Prozent der Vollversicherten ihren Krankenversicherer weiterempfehlen, davon fast 48 Prozent ganz bestimmt. Hier liegt der Assekurata-Durchschnitt nur bei 44,0 Prozent. Nach Meinung der Analysten spiegelt sich in den Ergebnissen die anhaltend hohe Serviceorientierung aller LVM-Gesellschaften wider.

Generali bei der Kundenorientierung auf Augenhöhe mit dem LVM

Die Generali Deutschland Versicherung AG sowie Generali Deutschland Leben erreichten wieder die Gesamtnote „exzellent“ bei unveränderten Teilnoten. Der Krankenversicherer der Gruppe verbesserte seine Wachstumsaussichten um eine Stufe auf „gut“. Alle drei Gesellschaften behielten die Spitzenbewertung in der Kategorie „Kundenorientierung“.

In der Befragung zeigte sich eine hohe Zufriedenheit mit der persönlichen Beratung und Betreuung. In Leben gaben 83,2 Prozent an, sich als Kunde vollkommen oder sehr wertgeschätzt zu fühlen. Der Assekurata-Durchschnitt liegt bei 75,1 Prozent. Auch das Vertrauen ist mit 81,0 Prozent deutlich ausgeprägter als im Durchschnitt mit 73,1 Prozent.

In Kranken bewerteten die Zusatzversicherten die Betreuung als exzellent, die Vollversicherten mit gut. Während fast 70 Prozent der Vollversicherten vollkommen oder sehr zufrieden sind, sind es bei den Zusatzversicherten fast 86 Prozent. Der Assekurata-Durchschnitt liegt bei 75,8 Prozent beziehungsweise bei 78,3 Prozent.