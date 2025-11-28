Alte Oldenburger ernennt Vertriebsvorstand

19.12.2025

Daniel Sander (41) wird zum Jahreswechsel Vorstandsmitglied der Alten Oldenburger Krankenversicherung AG, der Provinzial Krankenversicherung Hannover AG und der Alten Oldenburger Beteiligungsgesellschaft AG. Letztere hält die Anteile an den zwei privaten Krankenversicherern.

WERBUNG

Die beiden operativen Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV) mit Sitz in Vechta beziehungsweise Hannover bilden eine Firmengruppe. Denn die Alte Oldenburger Krankenversicherung gehört seit 2007 mehrheitlich zu den VGH Versicherungen. Die übrigen 40 Prozent der Anteile hält der Alte Oldenburger Krankenversicherung von 1927 V.V.a.G.

Daniel Sander (Bild: Timo Lutz)

Sander wird in dem ab 2026 auf drei Mitglieder erweiterten Vorstandsteam das Vertriebsressort verantworten. Der studierte Betriebswirt startete seine Karriere vor 20 Jahren als Finanzberater bei der Deutschen Bank AG. 2015 wechselte er dann für fünf Jahre zur Zeb.Rolfes.Schierenbeck.Associates GmbH.

Nach beruflichen Stationen bei dem Finanzvertrieb Swiss Life Select Deutschland GmbH und dem auf Mittelständler spezialisierten Finanzdienstleister Compeon GmbH ging Sander Mitte 2023 als Abteilungsdirektor für den Sparkassenvertrieb zum Versicherer VGH. Diese Aufgaben wird er zusätzlich zu seiner Vorstandsposition weiterhin wahrnehmen.

Sander sei ein „erfahrener Branchenkenner, der zudem auch exzellent vernetzt und bereits in die Vertriebsstrukturen unseres Mutterkonzerns eingebunden ist“, sagt Dr. Dietrich Vieregge, Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe. Das neue Vorstandsmitglied bringe operative und strategische Expertise mit, um den Vertrieb „nachhaltig zu stärken“.