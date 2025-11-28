Alte Oldenburger ernennt Vertriebsvorstand

Mittlerweile sind etwa drei Dutzend Deklarationen für 2026 bekannt. In acht Fällen werden die Kunden besser als im laufenden Jahr bedient. Ein Überblick des VersicherungsJournals zeigt, wer am meisten bietet und wer am stärksten erhöht hat. (Bild: Wichert) mehr ...
Ein Mann trug beim Transport einer giftigen Pflanze schwere Augenschäden davon. Gerade noch rechtzeitig reichte er dem Unfallversicherer innerhalb der Frist einen vorläufigen Arztbericht ein – mit fatalen Folgen. (Bild: Pixabay-Inhaltslizenz/Dimhou) mehr ...
Die Obergrenze, bis zu der kleine Anwartschaften abgefunden werden können, wurde gerade angehoben. Doch wie wird der größere Spielraum künftig genutzt werden? Mit der Übertragung von Verträgen und der Mitnahme des Deckungskapitals gibt es Alternativen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
Ein neues Geschäftsfeld lockt: Mit der von der Bundesregierung geplanten Prämie soll die junge Generation ein Startkapital für ihre private Altersvorsorge erhalten. Davon will auch die Assekuranz profitieren. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
Das Risiko, zum Einbruchsopfer zu werden, fällt je nach Region deutlich unterschiedlich aus. Der alte und neue unrühmliche Spitzenreiter kommt auf eine mehr als dreimal so hohe Einbruchsrate wie im Bundesschnitt. Dies zeigen Daten aus der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik. (Bild: Wichert) mehr ...
Wie sich die Produkte der Assekuranz im Vergleich mit anderen Vorsorgeformen schlagen, hat der Bausparkassenverband in seiner Herbstumfrage erhoben. Auch die wichtigsten tatsächlichen Sparmotive wurden ermittelt. (Bild: Wichert) mehr ...
Die Länderkammer hat in ihrer letzten Sitzung des Jahres drei wichtige Gesetze zur Rentenpolitik verabschiedet. Nur eines davon wird von Verbänden deutscher Versicherungsvermittler positiv bewertet. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
Nach mehrjähriger Diskussion haben sich Kommission, Parlament und Rat auf die „RIS“ verständigt. Aus der Branche gibt es erste Reaktionen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
PRAXISWISSEN: Wer im Kundengespräch Begeisterung heuchelt, fliegt schnell auf. Denn Gestik und Haltung verraten, was man wirklich denkt. Etwas Wissen darüber hilft, Beratungsgespräche erfolgreicher zu gestalten. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
Ein wertvolles Reittier wurde durch die musikalische Darbietung einer Wallfahrtsgruppe derart verschreckt, dass es sich schwer verletzte. Muss das Bistum den Pferdehalter entschädigen? (Bild: Pixabay-Inhaltslizenz/GG) mehr ...
Der bisherige Vorstand Michael Busch verabschiedet sich nach 15 Jahren in dieser Funktion in den Ruhestand. Nun präsentiert der Mutterkonzern R+V seinen Nachfolger. (Bild: Kravag) mehr ...
Die heißesten Themen eines ereignisreichen Jahres, ein herzliches Dankeschön, eine Bitte und wann es nach der Weihnachtspause weitergeht. (Bild: Pixabay-Inhaltslizenz/Anarosadebastiani) mehr ...
16.12.2025 –
Der neue Versicherer ist trotz des Aufwands für die Zusammenführung erfolgreich. Er will den Maklerkanal stärken und Personalprobleme mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz bekämpfen. Die Prognose für 2026 fällt aber eher düster aus. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...
12.12.2025 –
Ein ehemaliger Profisportler und ein Ex-Minister: Bei der deutschen Vertriebstochter des Versicherungskonzerns dreht sich das Personalkarussell. Auf den bisherigen Platz des neuen CEOs rückt mit dem bisherigen PKV-Vertriebsvorstand ein alter Bekannter. (Bild: Allianz) mehr ...
12.12.2025 –
Die bKV wird von Beschäftigten gut angenommen. Allerdings hängt die Akzeptanz stark davon ab, welches Tarifkonzept der Arbeitgeber anbietet. Hier ist Beratung gefragt, wie auch bei der Frage der Leistungshöhen von Budgettarifen. Sonst folgen schnell Prämienerhöhungen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
11.12.2025 –
Die Analysten von Ascore, DFSI, IVFP, Map-Report und Morgen & Morgen kommen zu sehr unterschiedlichen Bewertungen. Nur sieben private Krankenversicherer erhielten 2025 mehrfach die Bestnote, zwei weitere einmal. Wie die einzelnen Akteure abgeschnitten haben, zeigt eine Übersicht des VersicherungsJournals. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
11.12.2025 –
Die VersicherungsJournal-Redaktion hat die Analysen von Ascore, Map-Report, Morgen & Morgen, IVFP und DFSI zur Unternehmensqualität verglichen. Kein PKV-Anbieter erhielt in allen fünf Untersuchungen die Höchstnote. Vier Gesellschaften gelang dies immerhin viermal. (Bild: Picsome CC by 20/Trainjason) mehr ...
10.12.2025 –
Höhere Zuschüsse, geänderte Pflegeleistungen, erweiterte Patientenakte: Das kommende Jahr bringt wichtige Neuerungen für PKV-Kunden. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
5.12.2025 –
Welche Angebote zu den Ladenhütern gehören und bei welchen der Absatz regelrecht brummt, zeigt eine aktuelle Studie. Im Vergleich zur vorigen Auflage gab es so viele große Rangveränderungen wie schon lange nicht mehr. Wer sich deutlich verbessert oder verschlechtert hat. (Bild: Wichert) mehr ...
5.12.2025 –
Immer weniger Geld kommt über Kassenabrechnungen – immer mehr über Privatpatienten. Wie verschiebt sich dadurch das Verhältnis zugunsten der PKV? (Bild: Wenig) mehr ...
4.12.2025 –
Im aktuellen PKV-Rating haben die Analysten etwa ein Dutzend Anbieter in den Bereichen Bilanz, Service und Bestandsbeiträge unter die Lupe genommen. In den einzelnen Teilbereichen setzte sich jeweils ein anderer Akteur gegen die Wettbewerber durch. Wer zu den Topgesellschaften gehört. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
4.12.2025 –
Realrate hat die Geschäftszahlen von 33 Marktteilnehmern unter die Lupe genommen und für jeden davon die „ökonomische Eigenkapitalquote“ errechnet. Vier der fünf Platzhirsche nach Umsatz sucht man auf den vorderen Plätzen vergeblich. (Bild: Wichert) mehr ...
2.12.2025 –
Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat anhand von etwa zwei Dutzend Kriterien 34 Anbieter aus Verbrauchersicht unter die Lupe genommen. In der weiterhin sechsköpfigen „exzellenten“ Spitzengruppe sucht man viele der Marktgrößen vergeblich. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
28.11.2025 –
Eine Frau mit amputiertem Schenkel schließt eine Krankenvollversicherung ab, doch als sie – wie angegeben – behandelt werden muss, beruft sich der Versicherer auf Ausschlüsse. Warum er damit vor Gericht keinen Erfolg hatte. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...