Alte Leipziger wächst marktüberdurchschnittlich

26.3.2021 – Der Gesamtumsatz des Alte-Leipziger-Hallesche Konzerns inklusive Bauspar- und Investmentfondstochter stieg auf 4,9 Milliarden Euro. Bei der Alte Leipziger Leben wuchsen die gebuchten Bruttobeiträge um 3,8 Prozent auf knapp 2,8 Milliarden Euro. Beim Neugeschäft wurde die Milliardengrenze übersprungen. Das Eigenkapital wurde planmäßig auf über eine Milliarde Euro aufgestockt. Das Neugeschäft der Halleschen stieg um 2,5 Prozent auf 3,3 Millionen Euro, die gebuchten Bruttobeiträge um 3,6 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro.

„In diesen Zeiten ist das eine sehr gute Entwicklung“, kommentierte Christoph Bohn, Vorstandsvorsitzender des Alte Leipziger/Hallesche-Konzerns, am Donnerstag die Umsatzübersicht zum Geschäftsjahr 2020 anlässlich der virtuellen Bilanzpressekonferenz. Der Gesamtumsatz inklusive Bauspar- und Investmentfondstochter stieg um 3,5 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro.

Alte Leipziger Leben wächst deutlich stärker als die Branche

Christoph Bohn (Archivbild: Ullrich)

Bei der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. wuchsen die gebuchten Bruttobeiträge um 3,8 Prozent auf knapp 2,8 Milliarden Euro. Die Branche erreichte im Durchschnitt ein Plus von 0,4 Prozent. Als „sehr gute Leistung“ stellte Bohn die Steigerung der laufenden Beiträge heraus: Sie legten um 85 Millionen Euro oder 4,6 Prozent auf über 1,9 Milliarden Euro zu.

Beim Neugeschäft wurde zum zweiten Mal die Milliardengrenze übersprungen. 838 Millionen Euro Einmalbeiträge und 218 Millionen laufende Beiträge addieren sich zu 1,056 Milliarden Euro, was einem Plus von 2,1 Prozent entspricht. „Echte neue Kunden zu gewinnen, war allerdings in Corona-Zeiten schwieriger“, erläuterte Bohns Stellvertreter Jürgen Bierbaum.

So wurden mit fast 100.000 neuen Verträgen 3,1 Prozent weniger abgeschlossen. Bei den Einzelversicherungen ging der Neuzugang um zwei Prozent auf rund 850 Millionen Euro zurück. Dagegen stieg er in der Kollektivversicherung mit einem Plus von 23,2 Prozent auf 208 Millionen Euro kräftig an. Auf Kollektiv- und Berufsunfähigeits-Produkte entfiel fast die Hälfte des Neugeschäfts.

Eigenkapital planmäßig gestärkt

Das Netto-Ergebnis der Kapitalanlagen erhöhte sich von 860 auf 895 Millionen Euro. Darin enthalten sind 452 Millionen Euro Abgangsgewinne, die insbesondere für die Finanzierung der Zinszusatzreserve genutzt wurden. Im Vorjahr beliefen sie sich noch auf 305 Millionen Euro (VersicherungsJournal 20.3.2020). Ihr Anstieg wirkte sich auf den Rohüberschuss aus. Er ging um 16,3 Prozent auf 278 Millionen Euro zurück.

Der erfolgsabhängigen Rückstellung für Beitragsrückerstattung wurden 218 Millionen Euro zugewiesen. Das Eigenkapital wurde planmäßig um 3,7 Prozent auf über eine Milliarde Euro aufgestockt. Die Solvabilitätsquote lag zum Stichtag 31. Dezember 2020 stabil bei rund 300 Prozent.

Wie der für Finanzen zuständige Martin Rohm ausführte, „hat die Pandemie im Portfolio keine Spuren hinterlassen“. Ertragsausfälle gab es nur bei Gewerbeimmobilien in der Größenordnung von fünf Millionen Euro. Der Umbau der Kapitalanlagen zu einem circa 30-prozentigen Anteil von Immobilien und alternativen Anlagen, insbesondere Infrastruktur und erneuerbare Energien, soll 2024 abgeschlossen werden.

Eckdaten zum Geschäftsjahr der Alte Leizipziger Leben. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Alte Leipziger/Hallesche)

Hallesche setzt weiter auf Innovationen in der bKV

„Ja. Wir sind das Original“, bestätigte die für die Hallesche Krankenversicherung a.G. zuständige Wiltrud Pekarek mit Blick auf die diversen Nachahmer ihrer innovativen Lösungen in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV). Sie möchte keinesfalls, dass das Image der bKV beschädigt wird. Bereits für den April kündigte sie eine weitere Innovation an, ein betriebliches Pflegekonzept.

Den Anteil der bKV am Neugeschäft der Hallesche bezifferte Pekarek auf 23 Prozent. Insgesamt stieg es um 2,5 Prozent auf 3,3 Millionen Euro bei einer mäßigen Beitragsanpassung. Die Zahl der Versicherten erhöhte sich von 757.000 auf 812.000, davon 224.000 Vollversicherte (rund 3.000 weniger als im Vorjahr).

Die gebuchten Bruttobeiträge der Halleschen stiegen um 3,6 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Der Bruttoüberschuss vor Steuern erhöhte sich um 7,0 Prozent auf 198 Millionen Euro. Dem Eigenkapital in Höhe von 400 Millionen Euro wurden 18 Millionen zugeführt. Die Corona-bedingten Kosten beliefen sich auf zwölf Millionen Euro, wurden aber durch geringere Ausgaben in anderen Bereichen ausgeglichen.

Eckdaten zum Geschäftsjahr der Halleschen. Zum Vergrößern Bild klicken.

(Bild: Alte Leipziger/Hallesche)

Vorsichtiger Ausblick wegen anhaltender Pandemie

Für 2021 erwartet die Hallesche laut Geschäftsbericht ein Neugeschäft von 3,3 Millionen Monats-Soll-Beitrag und einen Bruttoüberschuss von circa 160 Millionen Euro.

Bei der Alte Leipziger Leben heißt es: „Für 2021 wird ein gegenüber dem Berichtsjahr rückläufiges Neugeschäftsvolumen von mehr als 900 Millionen Euro prognostiziert“, insbesondere durch die Belastungen aus der Corona-Pandemie. Die gesamten Beitragseinnahmen werden bei circa 2,7 Milliarden Euro erwartet.

Das erste Quartal sei sehr gut angelaufen, meinte Christoph Bohn. Dies gelte für Leben, insbesondere für die Berufsunfähigkeits-Versicherung, aber auch für Kranken. Die Sparte Sach liege gleichfalls über den Vorjahresergebnissen.