Alte Leipziger und Hallesche im Aufwind

22.3.2023 – Die Alte Leipziger-Hallesche hat in 2022 ihren Gesamtumsatz um 3,1 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro gesteigert. In der Kranken-Sparte wächst die Vollversicherung erstmals seit Jahren wieder. Auch in der Lebensversicherung geht es voran. Das zeigen die am Dienstag vorgestellten Geschäftszahlen des Konzerns.

Die Alte Leipziger/Hallesche-Gruppe (ALH) hat am Dienstag ihre Geschäftsberichte 2022 der Presse vorgestellt.

„Ein starkes Neugeschäft, einen sehr guten Überschuss und ein Wachstum über dem Brancheniveau“ kennzeichneten nach den Worten von Vorstandschef Christoph Bohn das Geschäftsjahr des Konzerns. Der Gesamtumsatz der Gruppe stieg 2022 um 3,1 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro; im Versicherungsbereich betrug das Plus 3,5 Prozent.

Christoph Bohn (Archivbild: Ullrich)

Hallesche Krankenversicherung wächst wieder in der Vollversicherung

Mit ihrem speziell für Familien weiterentwickelten Vollversicherungs-Tarif „NK.Select“ erwartet die Hallesche Krankenversicherung a. G. 2023 erstmals seit vielen Jahren wieder einen Zuwachs. „Wir zählen ein deutliches Plus“, sagte Kranken-Vorständin Wiltrud Pekarek am Dienstag in der Bilanzpressekonferenz.

Das Neugeschäft stieg 2022 auf 5,2 (3,4) Millionen Euro Monatssoll-Beitrag. In den Bestandszahlen ist der Zuwachs noch nicht zu sehen.

Die Zahl der Vollversicherten hat sich seit 2012 kontinuierlich von 242.895 auf 220.335 (2021: 221.300) Personen vermindert. Die Abgänge der Vergangenheit führt Pekarek unter anderem auf die hohe Zahl an versicherungspflichtig werdenden Kinder und Jugendliche zurück.

Gewonnen würden aktuell vor allem Wechsler von der Krankenkasse, weniger von privaten Wettbewerbern.

Wiltrud Pekarek (Bild: Sarah Kastner)

Kranken-Vollversicherung wurde drei Prozent teurer

Die Beiträge für die Vollversicherung wurden 2022 um durchschnittlich 4,5 Prozent und im Januar 2023 um drei Prozent verteuert. Insgesamt stiegen die Beitragseinnahmen des Krankenversicherers um 4,4 Prozent auf 1,43 Milliarden Euro.

Das Neugeschäft des Unternehmens war 2022 mit 5,2 (3,4) Millionen Euro das zweitbeste der Firmengeschichte. Den Hauptanteil am Wachstum trägt die Vollversicherung mit plus 75,4 Prozent.

Die Zahl der versicherten Personen stieg um 4,4 Prozent auf 877.901 (841.007) Voll- und Zusatzversicherte. Infolge deutlich höherer Aufwendungen für Versicherungsfälle verringerte sich die versicherungstechnische Ergebnisquote auf 13,1 (16,7) Prozent.

Kennzahlen der Halleschen Krankenversicherung 2022 2021 2020 Neugeschäft (Monats-Soll-Beitrag) Mio. Euro 5,2 3,4 3,3 Veränderung % 50,0 3,4 2,5 Versicherungsbestand Versicherte in der Vollversicherung 220.335 221.300 223.904 Versicherte in der Zusatzversicherung * 657.566 619.707 588.019 Gebuchte Bruttobeiträge Mio. Euro 1.429,0 1.368,7 1.319,9 Veränderung % 4,4 3,7 3,6 Kapitalanlagen Mio. Euro 11.265,2 10.752,4 10.077,7 Veränderung % 4,8 6,7 3,9 Nettoverzinsung % 2,31 2,79 2,87 Durchschnittlicher Rechnungszins % 2,34 2,50 2,62 Eigenkapital Mio. Euro 430,0 415,0 400,0 Eigenkapitalquote % 30,1 30,3 30,3 RfB-Quote % 34,0 40,1 39,0 RfB-Zuführungsquote % 6,2 15,3 12,3 RfB-Entnahmeanteile a) Für Einmalbeiträge % 48,2 57,0 50,8 b) Für Barausschüttung % 51,8 43,0 49,2 Überschuss-Verwendungsquote % 85,7 93,8 90,7 Versicherungs-geschäftliche Ergebnisquote % 13,1 16,7 14,1 Schadenquote % 75,0 72,5 74,7 Verwaltungskostenquote % 2,6 2,6 2,6 Abschlusskostenquote % 9,4 8,2 8,6 Bilanzsumme Mio. Euro 11.524,0 11.091,7 10.539,2 Anzahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt ** 1.134 1.135 1.141 davon Auszubildende 36 40 45

Alte Leipziger Leben hat Marktanteile gewonnen

Entgegen dem rückläufigen Branchentrend legte die Alte Leipziger Lebensversicherung a. G. bei den Beitragseinnahmen um 2,2 Prozent auf 2,97 Milliarden Euro zu. Beim laufenden Beitrag wuchs sie mit einem Plus von 5,1 Prozent sogar fünfmal so stark wie die Branche.

64,6 Prozent des Neugeschäfts waren fondsgebundene Tarife und Arbeitskraftabsicherung. Damit sei der Marktanteil auf gut drei Prozent ausgebaut worden.

2022 wurden rund 70 Millionen Euro aus der sind Zinszusatzreserve (ZZR) aufgelöst. Für die nächsten Jahre werden Beträge von jeweils 50 Millionen Euro erwartet, die zunächst vor allem zur Minderung der stillen Lasten in den Wertpapieren verwendet werden sollen.

Kennzahlen der Alten Leipziger Lebensversicherung 2022 2021 2020 Neugeschäft (laufende und einmalige Beiträge) Mio. Euro 1.065 1.150 1.056 Veränderung % -7,4 8,9 2,1 Beitragssumme des Neuzugangs Mio. Euro 6.434 7.438 6.453 Veränderung % -13,5 15,3 0,8 Versicherungsbestand (laufender Beitrag für ein Jahr) Mio. Euro 2.152 2.062 1.971 Veränderung % 4,4 4,6 4,1 Versicherungsbestand (Versicherungssumme) Mio. Euro 135.092 129.526 122.505 Veränderung % 4,3 5,7 5,2 Stornoquote (Anzahl der Verträge) % 1,8 2,2 2,0 Gebuchte Bruttobeiträge Mio. Euro 2.970 2.906 2.775 Veränderung % 2,2 4,7 3,8 Kapitalanlagen Mio. Euro 30.193 29.710 27.780 Veränderung % 1,6 6,9 4,6 Nettoverzinsung* % 2,05 3,62 3,51 Verwaltungskostenquote % 1,58 1,56 1,59 Abschlusskostenquote % 4,13 3,92 3,97 Leistungen an unsere Versicherungsnehmer Versicherungsleistungen Mio. Euro 2.314 2.086 2.158 Zuwachs der Leistungs-Verpflichtungen Mio. Euro 402 1.708 1.080 Gesamte Leistungen Mio. Euro 2.716 3.794 3.238 Veränderung % -28,4 17,2 -4,3 Eigenkapital Mio. Euro 1.077 1.044 1006 Eigenkapitalquote ‰ 42,41 42,02 41,87 Deckungsrückstellung (brutto) Mio. Euro 27.903 27.469 25.730 Rückstellung für Beitragsrückerstattung Zuführung Mio. Euro 291 305 218 Entnahme Mio. Euro 324 332 297 Stand am Jahresende Mio. Euro 1.060 1.094 1.122 davon freie Rückstellung für Beitragsrückerstattung Mio. Euro 456 482 470 Bilanzsumme Mio. Euro 30.932 30.461 28.666 Anzahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt** 1.100 1.107 1.094 davon Auszubildende 41 46 43

Zum Job von Berlin aus

Im Wettbewerb um Fachkräfte versucht es die Gruppe eigener Darstellung zufolge mit hoher Flexibilität. Mit dem Programm „Flexwork“ sei allen Beschäftigten, auch Auszubildenden, mobiles Arbeiten zwischen 20 und 80 Prozent möglich.

„Wir versuchen, Mitarbeiter auch woanders zu gewinnen, beispielsweise in Berlin“, sagte Vorstand Udo Wilcsek. Die Gruppe arbeite an einer stärkeren Bekanntheit als Arbeitgebermarke.

Finanz-Vorstand Martin Rohm beklagt den hohen bürokratischen Aufwand bei Investitionen in nachhaltige Infrastruktur, speziell erneuerbare Energien. Einer Umweltverträglichkeits-Prüfung müsse keine „Do-Not-Harm“-Untersuchung folgen, zumal kleinere Projektgesellschaften die Daten dazu nicht liefern könnten.

Er befürchtet, dass die Attraktivität von nachhaltigen Anlagen mit zunehmenden Zinsanstieg sinkt.