Alte Leipziger heuert neuen bAV-Chef an

2.7.2021

Michael Reinelt (51) folgte am 1. Juli auf Dr. Peter Seng als Leiter der betrieblichen Altersversorgung (bAV) beim Alte Leipziger/Hallesche-Konzern. Er übernimmt von seinem Vorgänger den Vorstandssitz bei der Pensionskasse und dem Pensionsfonds. Zusätzlich wird er Geschäftsführer der Alte Leipziger Treuhand GmbH und der Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH.

Der neue Manager kommt von der Generali Deutschland AG, wo er als Vorstandsmitglied der Pensionskasse und des Pensionsfonds das Geschäft der bAV betreut hat. Unter anderem führte er die ehemalige auf Zeitwertkonten und Altersteilzeitmodelle spezialisierte Generali Deutschland Sicherungsmanagement GmbH (Sima) (VersicherungsJournal 4.3.2013).

Michael Reinelt (Bild: Alte Leipziger)

Seng verabschiedet sich nach 17 Jahren für den Versicherer in den Ruhestand. In einer Mitteilung zum Personalwechsel dankt das Unternehmen ihm für seine Arbeit. „Unter seiner Leitung konnte die starke Position der Gesellschaft in der bAV gefestigt und ausgebaut werden“, heißt es.