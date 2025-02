Alte Leipziger/Hallesche: Kettnaker geht, Nachfolger wechselt von der Axa

31.1.2025 – Frank Kettnaker, langjähriger Vertriebsvorstand der Alte Leipziger/Hallesche, wird den Konzern im kommenden Jahr verlassen. Als Nachfolger konnte Christian Pape von der Axa Deutschland gewonnen werden.

WERBUNG

Die Alte Leipziger/Hallesche-Gruppe (ALH) verabschiedet ein langjähriges Vorstandsmitglied, das über Jahre hinweg das Unternehmen mitprägte. Nach 19 Jahren in dieser Funktion wird Frank Kettnaker 2026 aus dem aktiven Berufsleben ausscheiden, wie die Gruppe am Donnerstag mitteilte. Der 59-Jährige ist seit 40 Jahren in der Versicherungswirtschaft tätig.

Frank Kettnaker (Bild: ALH)

„Mit Frank Kettnaker wird das langjährige Gesicht der ALH Gruppe für die Geschäftspartner 2026 in den Ruhestand treten. Die ALH Gruppe hat ihm sehr viel zu verdanken – vor allem die nachhaltige und dynamische wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmensgruppe, an der er einen sehr großen Anteil hat“, schreibt der Versicherer.

Christian Pape kommt von der Axa

Doch ein Nachfolger ist bereits gefunden. Christian Pape soll zum 1. Oktober 2025 zunächst als neuer Vorstand der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., Hallesche Krankenversicherung a.G. und Alte Leipziger Holding AG beginnen. Ab 2026 wird er dann das Ressort Vertrieb und Marketing der Gruppe von Frank Kettnaker übernehmen.

Der 41-Jährige ist derzeit bei den Axa Versicherungen tätig. Von März 2017 bis Dezember 2020 leitete er als Bereichsleiter den Makler- und Partnervertrieb für Lebens- und Krankenversicherung in Deutschland. Ab März 2022 übernahm er die Verantwortung für die Omnikanalstrategie der Axa. Seit September 2022 ist er außerdem Vorstandsmitglied der Axa Easy Versicherung AG, einem Digitalversicherer.

Erfahrung im Vertrieb

Christian Pape (Bild: ALH)

„Mit Christian Pape gewinnen wir einen versierten Vertriebs- und Marketingvorstand, der mit seiner Nähe zu Geschäftspartnern, tiefer Digitalisierungserfahrung und agiler Arbeitsweise die Zukunft der ALH Gruppe gestalten wird“, sagt Christoph Bohn, Vorstandsvorsitzender der ALH Gruppe.

Vor seiner Tätigkeit bei der Axa war der Diplom-Betriebswirt knapp siebeneinhalb Jahre bei der Gothaer Allgemeine Versicherung AG tätig, wo er unter anderem die Maklerdirektionen München und Göttingen leitete. Erste Berufserfahrungen sammelte er in der Continentale-Gruppe.

Von Vertretern zu Mehrfachagenten

Unter Frank Kettnaker hat die Alte Leipziger/Hallesche ihren konzerneigenen Ausschließlichkeitsvertrieb ab 2023 in Mehrfachagenturen (MFA) überführt. Damit dürfen die angeschlossenen Vermittler auch Verträge anderer Versicherer anbieten, zum Beispiel über Ventillösungen mit Maklern (Medienspiegel 3.7.2024).

Dabei ist die Alte Leipziger/Hallesche ein Versicherer, der auch stark auf Kooperationen mit Maklern setzt. Mit der Öffnung der Ausschließlichkeit für andere Anbieter wollte Kettnaker den Vertretern ermöglichen, Wettbewerbsnachteile durch eine eingeschränkte Produktpalette auszugleichen, wie er der „Finanzwelt“ berichtete.