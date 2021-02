Alte Leipziger ergänzt Leben-Portfolio der Itzehoer

23.2.2021

Die Alte Leipziger Versicherungen und die Itzehoer Versicherungen bauen ihre bestehende Kooperation aus. Künftig werden die Itzehoer die Fondsprodukte aus Oberursel vertreiben. Konkret gehe es in der Partnerschaft um die Rentenversicherung „ALfonds“, das Einmalbeitragsprodukt sowie die Direktversicherung, beide auf Fondsbasis. Das teilten die Unternehmen am Montag mit.

Bisher arbeiten die beiden Gesellschaften bereits im Bereich Rechtsschutz zusammen. Hier ist die Itzehoer Produktgeberin und versorgt die Ausschließlichkeits-Vermittler der Alten Leipziger mit den entsprechenden Angeboten.

In der Sparte Leben will die Itzehoer im eigenen Portfolio ihre Schwerpunkte auf die selbstständige Berufsunfähigkeits- sowie die aktualisierte Risikolebens-Versicherung setzen, eigene Fondsprodukte will der Versicherer nicht mehr entwickeln. Die Produkte der Alten Leipziger seien gerade „für die Ansprache junger Kunden“ ein wichtiger Baustein für den Vertrieb, so das Unternehmen.

Frank Kettnaker (Bild: Schmidt-Kasparek)

Die Alte Leipziger will dagegen „eine weitere Stärkung des Vertriebs fondsgebundener Produkte, besonders im norddeutschen Raum“, forcieren, lässt sich Vertriebsvorstand Frank Kettnaker in der Mitteilung zu der Partnerschaft zitieren.