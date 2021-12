Allianz will schneller wachsen und mehr Dividende zahlen

6.12.2021 – Die Kernbotschaften des Konzernchefs: profitables Wachstum, eine hohe Eigenkapitalrendite und gute Kapitalausstattung. Zusätzlich sollen Aktionäre höhere Ausschüttungen erhalten.

Zum dritten Mal präsentierte Oliver Bäte, Vorstandschef der Allianz SE, am Freitag seinen Strategieplan virtuell der internationalen Finanzszene. Damit skizziert der Manager die Marschrichtung des Konzerns für die kommenden drei Jahre, diesmal für den Zyklus 2022 bis 2024. Das letzte Mal stellte er sich Vertretern des Kapitalmarktes 2018 (VersicherungsJournal 3.12.2018).

Kurzgefasst sieht Bätes Strategieplan ein profitables Wachstum, eine hohe Eigenkapitalrendite von mindestens 13 Prozent und eine gute Kapitalausstattung vor. Zusätzlich will der Konzern, wie bereits für den deutschen Markt angekündigt (16.3.2021), vor allem die Kerneinheiten Sach- und Unfallversicherung, Lebens- und Krankenversicherung stärken und weiter vereinfachen.

Umsatzwachstum von drei bis Prozent bis 2024 im Blick

Oliver Bäte (Archivbild: Müller)

Der Umsatz soll bis 2024 auf mehr als 160 Milliarden Euro ansteigen. Das würde einem Plus von drei bis vier Prozent im Jahr entsprechen. Im laufenden Jahr rechnen die Münchener mit Erlösen zwischen 140 und 145 Milliarden Euro. Der operative Gewinn soll in den kommenden Jahren im Schnitt um vier Prozent auf mehr als 14,5 Milliarden Euro im Jahr 2024 zulegen.

Die Allianz übertreffe die Erwartungen und zeige, dass die Strategie der Vereinfachung funktioniere. Das wolle das Unternehmen als Wettbewerbsvorteil nutzen, um die Kundenbasis auszubauen und die Margen weiter zu steigern, lässt sich Bäte dazu in einer Mitteilung zitieren.

Bereits am Donnerstagabend hatte die Allianz in einer Pressemitteilung angekündigt, dass die Gesellschaft ihre Dividendenpolitik ändern wolle. So will das Unternehmen die Ausschüttungen in den kommenden Jahren immer um mindestens fünf Prozent anheben. Zudem will der Konzern weitere Aktien zurückkaufen, wenn überschüssiges Kapital vorhanden ist.

Den Turbulenzen im US-Markt (9.8.2021) soll die Weitergabe von Risiken aus dem Lebensversicherungs-Geschäft in Nordamerika an Rückversicherer entgegenwirken.

2021: Bereits über 80 Prozent der Zielvorgabe erreicht

Auch im laufenden Geschäftsjahr steht die Allianz, trotz Coronakrise, nicht schlecht da. Der Versicherungskonzern steigerte im dritten Quartal den Umsatz um 9,5 Prozent und das operative Ergebnis um 11,3 Prozent (11.11.2021).

Per Ende September hat die Gesellschaft den Umsatz um fünf Prozent auf 110,1 Milliarden Euro und das Periodenergebnis um 38,9 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro gesteigert. Mit dem operativen Ergebnis von 9,9 Milliarden Euro seien bereits 82 Prozent der Zielvorgabe für das Gesamtjahr erreicht, hieß es auf der Bilanz-Pressekonferenz.