Allianz verbreitet viel Optimismus

5.8.2019 – Die Allianz SE hat die Ergebnisse des ersten Halbjahrs vorgestellt. Konzernweit stieg der Umsatz um fast sechs Prozent auf 73,5 Milliarden Euro und das operative Ergebnis um gut sechs Prozent auf mehr als 6 Milliarden Euro. Die Jahresprognose von 11,5 Milliarden Euro wurde bekräftig. Der geplante europäische Direktversicherer soll rechtzeitig zum Kfz-Wechselgeschäft im Herbst starten.

Die Allianz SE hat am Freitag ihre Ergebnisse des zweiten Quartals sowie des ersten Halbjahres bekannt gegeben.

Um Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte bereinigt wuchs der Konzern-Gesamtumsatz im ersten Halbjahr um 5,9 Prozent auf 73,5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stieg um 6,4 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro. Damit lag es über der Hälfte des Gesamtjahres-Zielkorridors.

Die Hälfte der Umsätze mit Lebens- und Krankenversicherungen

Dazu trug insbesondere das Segment „Lebens- und Krankenversicherung“ bei. Dort nahm der Umsatz konzernweit um acht Prozent auf 37,4 Milliarden Euro zu. Das das operative Ergebnis stieg um 8,5 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Dabei trug auch eine veränderte Abschreibungsmethode für aktivierte Abschlusskosten in den USA bei.

Die Schaden- und Unfallversicherung steuerte im 1. Halbjahr mit 32,9 Milliarden Euro 4,5 Prozent mehr Beitragseinnahmen zum Konzern-Umsatz bei und mit 2,8 Milliarden Euro 4 Prozent mehr zum operativen Ergebnis.

Das Asset Management erzielte bei einem wechselkursbedingt um 3,2 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro gesunkenen Umsatz ein um 0,4 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro höheres operatives Ergebnis.

Deutsches Lebensversicherungs-Geschäft legt kräftig zu

Diese – zumindest für die Anteilseigener des Konzerns – positiven Botschaften sind nicht zuletzt auch der Geschäftsentwicklung in Deutschland zu verdanken. Hier stieg der Barwert der Neugeschäftsbeiträge im zweiten Quartal in der Lebensversicherung um 26,8 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro und in der Krankenversicherung um 24,5 Prozent auf 434 Millionen Euro.

Bei den sogenannten kapitaleffizienten Produkten in der Lebensversicherung, auf die die Allianz – wie andere Versicherer – wegen der Zinsproblematik seit geraumer Zeit massiv umsteuert, nahm er um 42 Prozent zu.

Schaden- und Unfallversicherung entwickelt sich ebenfalls positiv

Positiv entwickelte sich ebenso das deutsche Schaden- und Unfallgeschäft. Es wies im zweiten Quartal nach interner Berechnung ein Beitragswachstum von 3,2 Prozent auf fast zwei Milliarden Euro auf. Das resultierte hälftig aus Preisanpassungen und aus Volumenausweitungen.

Giulio Terzariol (Bild: Allianz)

Die Combined Ratio verschlechterte sich allerdings im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal hauptsächlich aufgrund von Naturkatastrophen um 1,3 Prozentpunkte auf 95,6 Prozent. Konzernweit verbesserte sich Letztere – auch durch eine geringere Kostenquote – im Halbjahres-Vergleich dagegen um 0,4 Prozentpunkte auf 94 Prozent.

Im zweiten Quartal fiel das operative Ergebnis allerdings aufgrund eines geringeren Kapitalanlage-Ergebnisses mit 1,4 Milliarden Euro dennoch um fünf Prozent geringer aus als ein Jahr zuvor.

In Zukunft werde der Druck durch geringere Kapitalanlageergebnisse wohl eher noch zunehmen, machte Finanzvorstand Giulio Terzariol in diesem Zusammenhang deutlich. Dies werde durch weiter verbesserte operative Ergebnisse ausgeglichen werden müssen.

Der europäische Direktversicherer kommt vor der Kfz-Wechselsaison

Am Rande der Ergebnispräsentation ließ er außerdem wissen, dass die zeitweise diskutierte Fusion zwischen den Töchtern Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) und Euler Hermes SA inzwischen „vom Tisch“ ist (VersicherungsJournal Medienspiegel 20.5.2019).

In der Asset Management-Branche rechne die Allianz durchaus mit einer möglichen Marktkonsolidierung. Hier werde die Tochter Allianz Global Investors GmbH (AGI) dann aber eher als „Konsolidierer“ denn als „Konsolidierter“ fungieren.

Der geplante europäische Direktversicherer (3.12.2018) werde, wie er außerdem bestätigte, im Herbst rechtzeitig vor der Wechselsaison im Kfz-Geschäft am Markt sein. Dabei handele es sich um den Versuch, ein völlig neues Geschäftsmodell zu etablieren, weshalb der Konzern in diesem Fall zunächst beispielsweise auch eine schlechtere Combined Ratio hinnehmen werde, ließ Terzariol anklingen.

Ausblick bestätigt

Zum Geschäftsverlauf merkte er an, das nahezu alle Kennzahlen für das erste Halbjahr „in die richtige Richtung“ zeigten.

Terzariol bestätigte den bisherigen Ausblick, wonach für das Gesamtjahr ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro – plus/minus 500 Millionen Euro – erwartet wird.