Allianz SE zwischen neuen Rekorden und heftigem Ungemach

9.8.2021 – Das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2021 bescherten dem Allianz-Konzern – teils unerwartet – weit überwiegend sehr gute Ergebnisse. Gleichwohl geriet die Präsentation der Zahlen nicht zur reinen Freude von Konzern-Chef Oliver Bäte und dem für die Finanzen zuständigen Vorstandsmitglied Giulio Terzariol. Schuld daran waren die aktuellen Turbulenzen bei Allianz Global Investors.

Das operative Ergebnis fiel bei der Allianz SE im zweiten Quartal nach einem Plus von 29,4 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro und im ersten Halbjahr 2021 nach einer Steigerung um 36,7 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro „besser aus als erwartet“. Das war nur eine der positiven Nachrichten, die Finanzchef Giulio Terzariol am Freitag bei der Vorstellung der Zahlen zur Jahresmitte vermelden konnte.

Den Periodenüberschuss, der im Halbjahresvergleich um 62,5 Prozent auf fünf Milliarden Euro zulegte, qualifizierte er als „sehr gut“. Der Umsatz stieg im Halbjahresvergleich um 3,1 Prozent auf 75,7 Milliarden Euro (VersicherungsJournal 6.8.2021).

Umbau der Lebensversicherungs-Produkte zahlt sich aus

Oliver Bäte (Archivbild: Müller)

Konzernchef Oliver Bäte legte Wert auf die Feststellung, dass alle Ergebnisse „sehr nachhaltig“ seien und nicht durch Einmaleffekte getrieben. Der Allianz sei es sogar gelungen, trotz des extrem schwierigen Umfeldes Marktanteile zu gewinnen. Dies vor allem auch in der Lebensversicherung. Das führt der Manager nicht zuletzt auf den seit fünf Jahren betriebenen Umbau der Allianz-Produkte zurück.

Im Geschäftsbereich Lebens- und Krankenversicherung stieg das operative Ergebnis im zweiten Quartal um 29,5 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Damit fiel es ebenfalls besser aus als erwartet, berichtete Terzariol und zeigte sich insbesondere angesichts der Entwicklung in der Lebensversicherung „besonders stolz“ auf dieses Segment.

Trotz massiver Produktveränderungen sei der Umsatz in dem Geschäftsbereich um 16,8 Prozent auf 18,5 Milliarden Euro im zweiten Quartal und um sechs Prozent auf 38,5 Milliarden Euro im Halbjahr gewachsen. Damit eine höhere Produktion erzielt worden als in der Vergleichszeit im Vor-Corona-Jahr 2019. Der Barwert der Neugeschäftsbeiträge stieg im Quartalsvergleich von 11,5 Milliarden auf 19,7 Milliarden Euro an.

Maßgeblich dafür waren den Angaben zufolge der höhere Absatz fondsgebundener Produkte und die Auswirkungen von Nachverhandlungen einer Bestandstransaktion in Italien sowie ein laufender Produkttransfer in Frankreich. Die Neugeschäftsmarge erhöhte sich laut Terzariol dank eines verbesserten Geschäftsmix von 3,1 auf 3,2 Prozent.

Auch Schaden- und Unfallversicherung wächst wieder

In der Schaden- und Unfallversicherung legte der Umsatz im Quartalsvergleich um 3,4 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro zu. Der Preiseffekt trug dazu 1,6 Prozent bei, der Volumeneffekt 1,5 Prozent, ließ Terzariol wissen.

Im Halbjahresvergleich war der Umsatz in der Schaden- und Unfallversicherung mit 33,6 Milliarden Euro allerdings noch um 0,5 Prozent geringer als vor Jahresfrist. Das operative Ergebnis verbesserte sich im Quartalsvergleich um 18,8 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro und im Halbjahresvergleich um 32 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro.

In diesem Geschäftsbereich wurden höhere Schäden durch Naturkatastrophen im zweiten Quartal größtenteils von einem höheren Abwicklungsergebnis ausgeglichen, erläuterte Terzariol. Das – im Vergleich zum Vorjahr – Ausbleiben von Covid-19-bedingten Schäden ließ das versicherungstechnische Ergebnis deutlich ansteigen.

Trotz einer gestiegenen Kostenquote verbesserte die Schaden-Kosten-Quote im Quartalsvergleich um 1,6 Prozentpunkte auf 93,9 Prozent und im Halbjahresvergleich um 3,2 Prozentpunkte auf 93,4 Prozent. Dank einer, so Terzariol, „Wiederbelebung bei den Dividenden“ nahm auch das operative Kapitalanlageergebnis – ebenfalls unerwartet – leicht zu.

Turbulenzen im Investmentgeschäft

Sorge macht dem Konzern die US-Tochter Allianz Global Investors U.S. LLC (AGI). Derzeit beschäftigt sich das U.S.-Justizministerium mit dem Structured Alpha Fonds der AGI. Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hatte schon im vergangenen Jahr eine eigene Untersuchung dazu eingeleitet.

Konkrete Stellungnahmen zum aktuellen Stand der Angelegenheit gab der Konzernchef nicht ab. Bäte machte jedoch deutlich, dass sich die Allianz über die rein rechtliche Aufklärung des Sachverhalts hinaus um eine umfassende Ursachenforschung bemühe, um aus eventuell gemachten Fehlern zu lernen.

Schließlich hatten sich gerade das Asset Management und speziell AGI im sehr schwierigen Geschäftsjahr 2020 als wesentlicher Stabilisator für den Konzern erwiesen (22.2.2021).

Das verwaltete Vermögen stieg auf 1,8 Billionen Euro

Auch im ersten Halbjahr 2021 hatte das Asset Management durch Nettomittelzuflüsse in Höhe von 25,9 Millionen Euro im zweiten Quartal mit neuen Rekorden aufgewartet. Davon entfielen rund 17 Milliarden Euro auf die AGI und neun Milliarden Euro auf die Tochter Pimco.

Das für Dritte verwaltete Vermögen stieg im zweiten Quartal insbesondere auch durch positive Markteffekte 56 Milliarden auf 1,8 Billionen Euro.

Das Aufwand-Ertrag-Verhältnis verbesserte sich im zweiten Quartal im Vergleich zur entsprechenden Vorjahreszeit um 4,1 Prozentpunkte auf 58,7 Prozent. Das operative Ergebnis stieg um 29 Prozent auf 825 Millionen Euro an.

Der Halbjahresbericht steht zum Herunterladen im PDF-Format bereit.