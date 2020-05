Allianz SE sieht sich auch in Corona-Zeiten „robust“ aufgestellt

13.5.2020 – Im stark von Covid-19 geprägten ersten Quartal 2020 verzeichnete der Konzern ein vor allem durch Preiseffekte erzieltes Umsatzplus, ein hauptsächlich wegen der Turbulenzen am Finanzmarkt deutlich geschrumpftes Periodenergebnis und einen Rückgang der Solvency-II-Kapitalquote von 212 auf 190 Prozent. Gleichwohl sieht sich der Konzern gut auf die Bewältigung der Corona-Krise vorbereitet.

Die Allianz Versicherungs-AG ist Teil der Vereinbarung zwischen Versicherern, Verbänden und dem Bayerischen Wirtschaftsministerium, nach der von Corona betroffene Gastronomen Leistungen aus Betriebsschließungs-Versicherungen erhalten.

Diese „Bayerischen Lösung“ sollte bundesweit eingeführt werden, ungeachtet der anhaltenden Diskussionen nicht zuletzt um die Berechnung und die Höhe der aufgrund der Versicherungs-Bedingungen meist freiwilligen Leistungen (VersicherungsJournal 29.4.2020).

Erwartung einer Versicherungslösung für Pandemie-Risiken ist „naiv“

Giulio Terzariol (Archivbild: Müller)

Das empfahl der Finanzvorstand der Allianz SE, Giulio Terzariol, bei der Präsentation der Unternehmensergebnisse im ersten Quartal 2020. Nachverhandlungen seien hier jedoch noch denkbar, deutete er an.

Schlicht „naiv“ seien dagegen alle Erwartungen, dass privatwirtschaftlich organisierte Versicherer jemals umfassende Pandemie-Deckungen anbieten könnten. Denkbar seien allenfalls staatliche Lösungen, bei denen die Assekuranz Teile eines solchen Risikos übernehme.

Bei der Allianz SE schrumpfte im ersten Quartal das Periodenergebnis um 27,7 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Ursächlich dafür waren aber weniger das eigentliche Versicherungsgeschäft, sondern vor allem die Auswirkungen der Pandemie an den Kapitalmärkten.

Naturkatastrophen prägen Schaden-Kosten-Quote stärker als Corona

Zwar stieg die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden-Unfall-Versicherung konzernweit um 4,1 Prozentpunkte auf 97,8 Prozent. Dafür waren laut Terzariol jedoch nicht zuletzt mehr Naturkatastrophen wie Stürme und die Waldbrände in Australien ursächlich.

Covid-19-Folgen machten sich vor allem in der Kredit- sowie der Veranstaltungs-Versicherung bemerkbar. Bei der Tochter Euler Hermes SA verschlechterte sich das operative Ergebnis daher bei sinkendem Umsatz um 39,8 Prozent auf 70 Millionen Euro.

Bei der Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) verwandelte sich der Überschuss von 106 Millionen Euro im 1. Quartal 2019 in einen Verlust von 141 Millionen Euro in der Berichtsperiode.

In der Lebensversicherung vor allem die Kapitalanlagen betroffen

Auf den Schadenaufwand in der Lebensversicherung hatte der Virus bisher dagegen „keine spürbaren Auswirkungen“, stellte Terzariol fest. Das operative Ergebnis ging wegen der Turbulenzen auf dem Finanzmarkt und den daraus resultierenden Konsequenzen bei der Kapitalanlage dennoch von 1,1 Milliarden auf 0,8 Milliarden Euro zurück.

Die sorgten zugleich im Asset Management dafür, dass – hauptsächlich bedingt durch die negative Entwicklung im März – das für Dritte verwaltete Vermögen um 129 Milliarden auf 1,6 Billionen Euro sank. Das operative Ergebnis nahm hier dank einer Verbesserung bei den Margen dennoch um 18,6 Prozent auf 679 Millionen Euro zu.

Allianz SE Kennzahlen 1. Quartal 2020 (Bild: Allianz)

Positiver Preiseffekt gleicht Rückgang beim Volumen mehr als aus

Der Gesamtumsatz in der Schaden- und Unfallversicherung stieg im Vergleich zum 1. Quartal 2019 um 4,2 Prozent auf 20,3 Milliarden Euro. Nach interner Rechnung, also bereinigt um Währungs- und Konsolidierungseffekte, betrug das Plus 1,8 Prozent. Dabei wurde ein negativer Volumeneffekt in Höhe von 1,4 Prozent durch einen positiven Preiseffekt von 3,3 Prozent überkompensiert.

Das deutsche Geschäft trug dazu 4,8 Milliarden Euro bei. Das waren 0,7 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Kapitaleffiziente Lebensversicherungs-Produkte weiter auf dem Vormarsch

In der Lebens- und Krankenversicherung lag das Umsatzplus konzernweit bei 6,5 Prozent und stieg auf 20,5 Milliarden Euro und der Barwert der Neugeschäftsbeiträge erhöhte sich von 17,6 Milliarden auf 18 Milliarden Euro. Maßgeblich dafür waren der höhere Absatz fondsgebundener Produkte in Italien sowie kapitaleffizienter Produkte in der deutschen Lebensversicherung.

Das Wachstum der von der Allianz bevorzugten Produktlinien im Lebensversicherungs-Geschäft betrug konzernweit laut Terzariol 18 Prozent. Im deutschen Geschäft legten die kapitaleffizienten Produkte um 23 Prozent zu.

Eigenkapitalrendite und Solvency-II-Kapitalquote schrumpfen deutlich

Für den Konzern insgesamt ergaben sich ein Umsatzwachstum von 5,7 Prozent und ein Rückgang des operativen Ergebnisses um 22,2 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Die annualisierte Eigenkapitalrendite sank von 13,6 Prozent im Gesamtjahr 2019 auf 9,3 Prozent.

Die Solvency-II-Kapitalquote verminderte sich von 212 Prozent Ende 2019 auf 190 Prozent am Ende des 1. Quartals 2020. Angesichts der momentan krisenhaften Situation ist dieser Rückgang „absolut verständlich und kein Anlass zur Sorge“, kommentierte Terzariol dazu.

Neues Gewinnziel erst nach mehr Klarheit über Corona-Folgen

Insgesamt bewertete die Allianz das Ergebnis der Berichtsperiode unter den erschwerten Bedingungen als „solide“. Sie sei mit ihrem gut diversifizierten Geschäftsportfolio und einer robusten Bilanz gut auf die Bewältigung der Corona-Krise vorbereitet.

Ein neues Gewinnziel für das Gesamtjahr werde der Vorstand jedoch erst „nach Abschluss der revidierten Planung kommunizieren, sobald die Auswirkungen der Corona-Krise besser abgeschätzt werden können“. Die bisherige Erwartung eines operativen Ergebnisses von zwölf Milliarden Euro plus oder minus 500 Millionen Euro war wegen der aktuellen Unsicherheiten am 30. April kassiert worden.