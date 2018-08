Allianz SE leistet sich nach gutem Halbjahr sogar Emotionen

6.8.2018 – Nach der guten Entwicklung im bisherigen Verlauf des Jahres 2018 zeigt sich die Allianz SE sehr zuversichtlich, die für das Gesamtjahr gesteckten Ziele zu erreichen. Finanzchef Giulio Terzariol leistete sich angesichts der komfortablen Situation speziell mit Blick auf das Lebensversicherungs-Geschäft in Deutschland bei der Zahlenpräsentation sogar so etwas wie Gefühle. Ein dickes Lob für die Allianz Leben gab es von ihm obendrein.

WERBUNG

Nach den im 2. Quartal 2018 gegenüber dem 1. Quartal teilweise noch einmal verbesserten Ergebnissen wie auch aufgrund des Geschäftsverlaufs im 1. Halbjahr insgesamt sieht Giulio Terzariol, der Chief Financial Officer der Allianz SE, den Konzern „gut unterwegs, um die vorgegebenen Jahresziele zu erreichen“. Das gilt nicht zuletzt für die angestrebte Eigenkapitalrendite von 13 Prozent.

Zwar verminderte sich das operative Ergebnis insgesamt im Halbjahresvergleich um 1,8 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro, legte im Vergleich der 2. Quartale aber um 2,3 Prozent auf knapp drei Milliarden Euro zu. Ursächlich für den Rückgang im Halbjahresvergleich war zudem allein die Lebens- und Krankenversicherung.

USA und Wechselkurse trüben das Lebensversicherungs-Geschäft

In diesem Geschäftssegment verminderte sich das operative Ergebnis im Halbjahresvergleich um sechs Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Grund dafür waren hauptsächlich die ungünstigen Marktbedingungen in den USA sowie negative Wechselkurseffekte, wie erläutert wurde.

Die Abschlussaufwendungen und Provisionen nahmen konzernweit um 43 Millionen auf 2,5 Milliarden Euro zu. Die Verwaltungs- und sonstigen Aufwendungen erhöhten sich um zwei Millionen auf 901 Millionen Euro.

Allianz Leben leistete „Schwerstarbeit“

Giulio Terzariol (Bild: Allianz)

Insgesamt wurden mit Blick auf die geplante Verschiebung des Produktmix hin zu kapitaleffizienten Produkten mit einem Neugeschäftsanteil von 81 Prozent sowie mit einer ebenfalls über dem Plan liegenden Neugeschäftsmarge von 3,4 Prozent auch in der Lebensversicherung die Vorgaben erfüllt, stellte Terzariol fest. „Schwerstarbeit“ habe dabei die deutsche Allianz Leben geleistet, lobte er.

Anders als in anderen Ländern seien Verkäufe von unrentablen Lebensversicherungs-Portfolien – wie zuletzt in Taiwan geschehen – in Deutschland grundsätzlich nicht denkbar, ließ er in diesem Zusammenhang auf Nachfrage wissen. Einerseits sei das Geschäft hierzulande profitabel, andererseits gebe es auf dem Heimatmarkt aber auch eine „emotionale Beziehung“ dazu.

Die gesamten Beitragseinnahmen im deutschen Lebensversicherungs-Geschäft legten im Halbjahresvergleich nach interner Rechnung um 7,6 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro zu. Konzernweit wuchsen sie um 4,9 Prozent auf 35,2 Milliarden Euro an.

Höhere Unwetterschäden schaden wenig

In der Schaden- und Unfallversicherung stiegen die gebuchten Bruttobeiträge nach interner Rechnung im Konzern um 5,9 Prozent auf knapp 30 Milliarden Euro. Das deutsche Geschäft trug dazu 6,5 Milliarden Euro bei und damit 4,3 Prozent mehr als im 1. Halbjahr 2017 (VersicherungsJournal 27.7.2017).

Zwar sind im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode durch Großschäden und wetterbedingte Ereignisse die Schadenaufwendungen von 16,3 auf 16,6 Milliarden Euro angewachsenen. Dennoch verbesserte sich das versicherungstechnische Ergebnis leicht um 49 Millionen auf 1,2 Milliarden Euro. Dies war Rentabilitäts- und Effizienzgewinnen zu verdanken, heißt es dazu im Halbjahresbericht.

Die Combined Ratio ging um 0,2 Prozentpunkte auf 94,4 Prozent zurück und näherte sich damit weiter der angepeilten Marke von 94 Prozent an, wie Terzariol hervorhob. Das operative Ergebnis stieg leicht um 0,9 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro.

Operatives Ergebnis im Asset Management legt kräftig zu

Im Geschäftsbereich Asset Management verbesserte es sich nach interner Rechnung um 17,3 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Zu verdanken war dieser Anstieg laut Halbjahresbericht vor allem dem Wachstum der Erträge aufgrund von höheren Margen im Neugeschäft sowie einem höheren durchschnittlich für Dritte verwalteten Vermögen.

Das nahm seit Jahresbeginn 2018 um 17 Milliarden auf 1,5 Billionen Euro zu. Insgesamt stieg es um 32 Milliarden Euro auf knapp zwei Billionen Euro.

Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 61,7 Prozent und der Periodenüberschuss um 199 Millionen auf 934 Millionen Euro. Im Geschäftsbereich Asset Management, der einige Zeit ein großes Sorgenkind des Konzerns war, läuft es nach Einschätzung von Terzariol daher trotz der großen Unsicherheit an den Märkten derzeit gut.

Die Konzernkennzahlen der ersten Halbjahre 2018 und 2017 im Vergleich (Bild: Allianz)

Vorarbeiten für einen Direktversicherer laufen

Der Konzernumsatz legte damit bis zur Jahresmitte 2018 im Vorjahresvergleich um 1,7 Prozent auf 67,4 Milliarden Euro zu. Nach interner Rechnung, also ohne Wechselkurseffekte sowie Übernahmen und Beteiligungsverkäufe, lag das Plus bei 5,6 Prozent.

Der Periodenüberschuss des Konzerns stieg im Habjahresvergleich um 0,3 Prozent auf vier Milliarden und die Eigenkapitalrendite erhöhte sich um zwei Prozentpunkte auf 13,8 Prozent. Deshalb sei, so stellte Terzariol klar, das im Juli angekündigte weitere Aktienrückkaufsprogram mit einem Volumen von bis zu einer Milliarde Euro auch nicht zur Erreichung des Renditeziels für das Gesamtjahr aufgelegt worden.

Außerdem ließ er wissen, dass an der Aufsetzung des angekündigten Direktversicherers im Konzern fleißig gearbeitet und es dazu im Herbst konkrete Informationen geben werde. Zugleich bekräftigte er erneut, dass die ebenfalls avisierte neue Strategie des Konzerns eher evolutionären als revolutionären Charakter haben werde.

Der vollständige Halbjahresbericht der Allianz SE steht unter diesem Link zum kostenlosen Download bereit.