Allianz SE hat deutlich mehr verdient

12.11.2018 – Für 2018 bekräftigt Vorstandschef Oliver Bäte das angekündigte Ziel von 11,1 Milliarden Euro operativem Gewinn – plus oder minus 500 Millionen Euro. Nach den ersten drei Quartalen 2018 liegt die Geschäftsentwicklung bei 79 Prozent vom Mittelwert des Gesamtjahresziels und damit weiterhin gut auf Kurs.

Die Allianz SE hat in den ersten drei Quartalen ihren Umsatz um 3,6 Prozent auf 97,8 Milliarden Euro ausgebaut. Allein im dritten Quartal wuchs die Gruppe um 7,9 Prozent auf 30,5 Milliarden Euro. Bereinigt um Währungs- und Konsolidierungseffekte (sogenanntes internes Umsatzwachstum), betrug das Plus sogar 9,8 Prozent. Dazu haben alle Geschäftsbereiche beigetragen, wie das Unternehmen am Freitagmorgen in einer Pressemeldung mitteilte.

Produktivitätssteigerungen

Das operative Ergebnis wuchs in den ersten drei Quartalen um 4,8 Prozent auf 8,337 Milliarden Euro beziehungsweise allein im dritten Quartal um 20,6 Prozent auf 3,0 (2,5) Milliarden Euro. Per Ende September wurden damit nach Unternehmensangaben bereits 79 Prozent vom Mittelwert des Gesamtjahresziels eingefahren.

In ihrem Quartalsbericht bestätigt die Allianz ihren Ausblick für das Gesamtjahr 2018 von 11,1 Milliarden Euro operativem Ergebnis – plus oder minus 500 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte die Gruppe mit 126,1 Milliarden Euro Umsatz operativ 11,056 Milliarden Euro Ergebnis erwirtschaftet.

„Die Allianz hat in den ersten neun Monaten 2018 sehr gute Ergebnisse über alle Geschäftsbereiche gezeigt, zu denen nun auch beträchtliche Produktivitäts-Steigerungen beitragen“, wird Konzernchef Oliver Bäte in der Pressemeldung zitiert. „Gerade in schwierigen Zeiten suchen Kunden einen finanziell soliden Partner für ihre Versicherungs- und Kapitalanlagebedürfnisse.“

Fleiß und Zufall

Der Gewinnzuwachs resultiert zum einen aus einem höheren versicherungs-technischen Ergebnis aus dem Schaden- und Unfallversicherungs-Geschäft von 3,74 Milliarden Euro per Ende September (+ 13,0 Prozent). Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich in dieser Zeit auf 94,0 (95,4) Prozent.

Giulio Terzariol (Bild: Allianz)

„Nach den ersten neun Monaten des Jahres entspricht die Schaden-Kosten-Quote unserem Renewal-Agenda-Ziel von 94 Prozent, und wir sind mit der Gesamtentwicklung des Geschäftsbereiches zufrieden“, kommentiert Finanzvorstand Giulio Terzariol die Zahlen.

Die Schäden aus Naturkatastrophen seien auf ein normales Niveau gesunken, die zugrunde liegende Schadenentwicklung sei besser ausgefallen und die Kostenquote geringer gewesen. Allein für das dritte Quartal erreichte die Schaden-Kosten-Quote sogar nur 93,1 (96,9) Prozent.

Gewinnrückgang in Leben und Kranken

Darüber hinaus trugen die um 8,8 Prozent auf 1,74 Milliarden Euro gestiegenen operativen Erträge (vor allem aus dem verwalteten Vermögen) im Assetmanagement-Geschäft zur Ergebnisverbesserung bei. Für das dritte Quartal betrug der Zuwachs hier sogar 10,6 Prozent.

Dagegen weist der Geschäftsbereich Lebens- und Krankenversicherung bis Ende September einen Rückgang um 4,6 Prozent auf 3,35 Milliarden Euro aus. Als Gründe werden ungünstigere Währungseffekte und eine Normalisierung der Marge aus den Kapitalanlagen in den Vereinigten Staaten aufgeführt.

Das Minus des dritten Quartals beläuft sich nur auf 1,6 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro. Das deutsche Segment nahm im dritten Quartal um 8,4 Prozent auf 258 Millionen Euro ab.

Der auf Anteilseigner entfallende Periodenüberschuss stieg auf 5,8 (5,4) Milliarden Euro. Das Ergebnis je Aktie stieg in den ersten neun Monaten um zwölf Prozent auf 13,42 Euro. Die Solvency-II-Kapitalquote wird auf 229 Prozent beziffert; Ende des zweiten Quartals waren es 230 Prozent.

Eckdaten zum dritten Quartal und sowie zu den ersten neuen Monaten 2018. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Allianz)

Was wie wächst

Die Schaden- und Unfallversicherung legte in den ersten neun Monaten um 2,5 Prozent auf 41,9 Milliarden Euro und im dritten Quartal um 3,6 Prozent auf zwölf Milliarden Euro zu. Getragen sowohl vom Privatkunden- als auch Firmenkundengeschäft wuchs das deutsche Schaden- und Unfallgeschäft im dritten Quartal um 4,3 Prozent auf 2,09 Milliarden Euro Beitrag. Wachstumstreiber waren die Kraftfahrt- und die Sachversicherungen.

Mit einem Plus von 12,5 Prozent im dritten Quartal wuchs zudem die Allianz Global Corporate & Specialty SE besonders stark. Sie weist für die ersten drei Quartale eine verbesserte, aber über Konzerndurchschnitt liegende Schaden-Kosten-Quote von 99,8 (103,5) Prozent aus. Sie ist stark von der Hurrikan-Saison beeinflusst.

Die Lebens- und Krankenversicherung verbuchte in den ersten drei Quartalen mit 51,1 Milliarden Euro 4,8 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr. Auf das deutsche Lebensversicherungs-Geschäft entfielen davon 15,98 Milliarden Euro (+ 8,7 Prozent), auf das deutsche PKV-Geschäft 2,59 Milliarden Euro (+ 2,9 Prozent).

Mehr Neugeschäft in Leben

Der Barwert des Neugeschäfts erhöhte sich im dritten Quartal 2018 auf 13,4 (12,0) Milliarden Euro. Das Plus wird hauptsächlich höheren Umsätzen mit Rentenprodukten in den Vereinigten Staaten und kapitaleffizienten Produkten im deutschen Lebensversicherungs-Geschäft zugeschrieben. Die Neugeschäftsmarge sei aufgrund eines vorteilhaften Produktmixes und günstiger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen in den Vereinigten Staaten auf 3,5 (3,4) Prozent gestiegen.

„Unser Lebens- und Krankenversicherungs-Geschäft entwickelt sich gut, es erzielt wachsende Umsätze und gute Margen“, so Terzariol. „Der Neugeschäftswert legte im dritten Quartal 2018 um 16 Prozent zu und die Neugeschäftsmarge stieg auf 3,5 Prozent.“

Im Assetmanagement flossen der Allianz im dritten Quartal netto 15 Milliarden Euro zu, nach Nettomittelabflüssen im zweiten Quartal 2018. Darüber hinaus trugen Markt-, Währungs- und andere Effekte zu einer positiven Entwicklung bei. Das gesamte verwaltete Vermögen erreichte einen Rekordwert von 2.015 Milliarden Euro.

Der gesamte Bericht über die ersten drei Quartale 2018 kann unter diesem Link heruntergeladen werden.