Allianz SE: Deutschland-Chef Röhler geht

13.3.2026
Dr. Klaus-Peter Röhler (62) scheidet nach Unternehmensangaben zum Jahresende nach Erreichen der Altersgrenze planmäßig aus dem Vorstand der Allianz SE aus. Der Manager ist 30 Jahre bei dem Versicherungskonzern und aktuell verantwortlich für das Geschäft in Deutschland, Zentraleuropa und „Global Property & Casualty Retail“ (Global P&C), das weltweite Privatkundengeschäft in der Schaden- und Unfallversicherung.
Er ist außerdem im Vorstand der Allianz Deutschland AG und steht den Aufsichtsräten verschiedener Konzerngesellschaften vor. Ob beziehungsweise wann und wie diese Ämter neu besetzt werden, wurde am Donnerstag nicht mitgeteilt.
Konzernchef Oliver Bäte würdigt den Manager so: „Klaus-Peter Röhler ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit und ein hochgeschätzter Kollege, der in jeder Position, die er bei der Allianz innehatte, Exzellenz und Integrität bewiesen hat. Er ist ein inspirierendes Vorbild und ein Mentor für viele, darunter auch Mitglieder unseres Vorstands und zahlreiche Führungskräfte in unserem Unternehmen. Auch ich zähle mich zu denjenigen, die über die Jahre von seinem Rat profitiert haben.“
Röhlers Aufgaben werden ab dem Jahreswechsel auf drei Personen verteilt. Vorständin Renate Wagner (51) übernimmt die Verantwortung für Deutschland, die Schweiz und Zentraleuropa zusätzlich zu ihren bisherigen Ressorts „People & Culture“ sowie „Mergers & Acquisitions“.
Vorständin Sirma Boshnakova (54) leitet zukünftig den Bereich „Global P&C“ neben dem Versicherungsgeschäft in West- und Südeuropa sowie Allianz Direct und Allianz Partners.
Der bisherige Vorstandsvorsitzende der Allianz Partners SAS, Tomas Kunzmann, übernimmt ab Januar als Vorstandsmitglied der Allianz SE das regionale Geschäft in der Region Asien-Pazifik einschließlich Indien von Boshnakova. Seine Nachfolge bei Allianz Partners will der Konzern später bekanntgeben.
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