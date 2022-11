Allianz: Schaden- und Unfallversicherung im Plus, Leben im Minus

11.11.2022 – Dank einer erneut sehr guten Entwicklung sowohl beim Umsatz wie beim operativen Ergebnis in der Schaden- und Unfallversicherung im dritten Quartal 2022 rechnet der Konzern für das Gesamtjahr nun mit einem Wert in der oberen Hälfte des angepeilten Zielkorridors. Im Lebensgeschäft wird schon im vierten Quartal eine Verbesserung erwartet.

Auch im dritten Quartal 2022 ist bei der Allianz SE, wie schon im ersten Halbjahr (8.8.2022), die Schaden- und Unfallversicherung nach Ansicht des Konzerns sehr gut gelaufen. Aber auch alles in allem seien seit Jahresbeginn gute Ergebnis erzielt worden, ließ Finanzchef Giulio Terzariol am Donnerstag bei der Vorstellung der Konzern-Ergebnisse per Ende September wissen.

Im Quartalsvergleich wuchs der Gesamtumsatz in der Schaden- und Unfallversicherung um 14,2 Prozent auf 16,1 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stieg um 32 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro an.

Das deutsche Geschäft trug 2,3 Milliarden Euro zum Quartals-Umsatz bei und damit 5,1 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Das operative Ergebnis erhöhte sich hier um 128,1 Prozent auf 393 Millionen Euro.

Noch kräftiger legte es mit 533,7 Prozent auf 170 Millionen Euro nur bei der Allianz Global Corporate & Speciality SE (AGCS) zu. Deutliche Verbesserungen gab es jedoch auch in anderen wichtigen Märkten der Allianz wie Frankreich und Italien.

Schaden-Kostenquote entwickelt sich sehr erfreulich

Giulio Terzariol (Archivbild: Müller)

Ursächlich für diese Zuwächse beim operativen Ergebnis war einerseits die konzernweit von 94,7 auf 94 Prozent rückläufige Schaden-Kosten-Quote. In Deutschland ging sie um 7,4 Prozentpunkte auf 90,6 Prozent zurück, weshalb Terzariol in diesem Zusammenhang von einem „starken Bild“ sprach.

Kräftig mitgeholfen haben jedoch auch ein starkes Wachstum beim operativen Kapitalanlageergebnis dank inflationsindexierter Anleihen und höhere Zinssätze. Es verbesserte sich im Konzern um 36,4 Prozent auf 850 Millionen Euro.

Hinzu kamen ein Rückgang der Schäden aus Naturkatastrophen, ein günstiger Beitrag zum Abwicklungsergebnis und das Prämienwachstum. Das lag konzernweit auch nach interner Rechnung, also nach der Eliminierung von Währungseffekten und anderen Sondereffekten, noch bei 8,8 Prozent.

Haupttreiber waren dabei Preiserhöhungen von 6,7 Prozent, erläuterte der Manager. Das Volumen stieg um 1,7 Prozent.

WERBUNG

Rückgänge in en Sparten Leben, Kranken und Asset Management

Zufrieden äußerte er sich jedoch ebenso mit den anderen Geschäftsbereichen, obwohl sowohl in der Lebens- und Krankenversicherung wie im Asset Management Umsatzrückgänge zu verzeichnen waren.

In der Lebens- und Krankenversicherung sank der Konzernumsatz im Quartalsvergleich um acht Prozent auf 16,8 Milliarden Euro und im Asset Management um 1,4 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro.

Das operative Ergebnis ging in beiden Geschäftsbereiche ebenfalls zurück. In der Lebens- und Krankenversicherung verminderte es sich gegenüber dem dritten Quartal 2021 um 16,5 Prozent auf rund eine Milliarde Euro und im Asset Management um 10,2 Prozent auf 792 Millionen Euro.

Leben-Neugeschäft in Deutschland ging um ein Fünftel zurück

Im deutschen Lebens- und Krankenversicherungs-Geschäft schrumpfte es insbesondere wegen der Entwicklung am Kapitalmarkt sogar um 23,7 Prozent auf 239 Millionen Euro.

Der Barwert der Neugeschäftsbeiträge ging laut Terzariol vor allem wegen des Wegfalls eines einmaligen Rückversicherungs-Vertrages in Höhe von 3,7 Milliarden Euro im Konzern von 19,7 Milliarden auf 13,7 Milliarden Euro zurück.

In der deutschen Lebensversicherung verminderte er sich um 22,4 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro und in der deutschen Krankenversicherung um 15,3 Prozent auf 582 Millionen Euro.

Wesentlich beeinflusst wurde das Ergebnis in der Lebensversicherung den Angaben zufolge durch das rückläufige Geschäft mit Einmalprämien.

Neugeschäftsmarge in der Lebensversicherung steigt deutlich an

Die Basisentwicklung beurteilt Terzariol gleichwohl auch in der Lebensversicherung als „gut“, nachdem die Neugeschäftsmarge aufgrund des inzwischen besseren Geschäftsmix insbesondere in Deutschland im Quartalsvergleich von 3,4 auf vier Prozent anstieg. Schon im vierten Quartal erwartet er daher eine spürbare Verbesserung in diesem Geschäftsbereich.

Als „relativ stabil“ ist angesichts der Marktsituation nach seiner Einschätzung ebenso die Entwicklung im Asset Management einzuschätzen. Hier verminderte sich das für Dritte verwaltete Vermögen im Vergleich zum Ende des zweiten Quartals 2022 um 43 Milliarden Euro auf 1,7 Billionen Euro.

Kennzahlen des Allianz-Konzern im dritten Quartal 2022 (Bild: Allianz). Zum Vergrößern Bild klicken.

Hohes operatives Ergebnis für 2022 erwartet

Das Aufwand-Ertragsverhältnis stieg von 58,5 auf 61 Prozent. Nachwirkungen wegen der Rechtsstreitigkeiten in den USA um den Structured Alpha Fonds der Allianz Global Investors U.S. LLC (AGI) spielten laut Terzariol im dritten Quartal praktisch keine Rolle mehr.

Durch die Ergebnisse insgesamt sieht Terzariol bestätigt, dass „die operative Stärke des Geschäftsmodell der Allianz auch in einem sich schnell wandelnden wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld nachhaltigen Wert schaffen kann“.

Für das Gesamtjahr erwartet er daher nun ein operatives Ergebnis in der oberen Hälfte der Zielspanne von 13,4 Milliarden Euro – plus oder minus eine Milliarde Euro.