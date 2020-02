Allianz: Röhler steigt in SE-Konzernvorstand auf

21.2.2020

Zum 1. April wird Frank Sommerfeld (50) neuer Vorstandsvorsitzender der Allianz Versicherungs-AG. Er folgt auf Klaus-Peter Röhler, der zum gleichen Zeitpunkt zusätzlich zu seiner Aufgabe als Vorstandschef der Allianz Deutschland AG in das Führungsgremium der Allianz SE aufsteigt. Das teilte die Versicherungsgruppe am Freitag mit.

Der Manager wird im Konzernvorstand Dr. Axel Theis (62) ablösen, der in den Ruhestand geht. Branchenkenner finden das Vorgehen ungewöhnlich: Sie sehen in der Berufung von Deutschlandchef Röhler in den Konzernvorstand einen ersten Schritt in Richtung Abschaffung der Führungsebenen der Ländergesellschaften (VersicherungsJournal Medienspiegel 21.11.2019).

Frank Sommerfeld (Bild. Allianz)

Zu dieser Frage wollte Allianz-Chef Oliver Bäte auf der Bilanzpressekonferenz am Freitag keine Stellung nehmen. Er ließ aber keinen Zweifel daran, dass es im Konzern grundsätzlich nach wie vor zu viele Führungsebenen gebe.

Röhler hatte die Leitung der Allianz Versicherung erst Ende 2019 von Joachim Müller übernommen, der auf den Chefsessel der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) wechselte (15.11.2019). Sommerfeld verantwortet seit 2015 im Vorstand des Sachversicherers das Ressort Privatkunden (25.7.2014). Seinen Bereich übernimmt zum 1. April Dirk Steingröver (50).