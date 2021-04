Allianz Partners besetzt zwei Chefposten neu

21.4.2021

Bereits seit dem 1. Januar ist Stephanie Nikola Finanzchefin der Allianz Partners in Europa sowie der AWP P&C S.A., Niederlassung für Deutschland und Mitglied der Geschäftsleitung der deutschen Allianz Partners Gesellschaften. Marc Kottmann folgt am 1. Mai auf Oliver Kraft als Chief Operating Officer der deutschen Allianz Partners. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Nikola kommt von der Allianz SE und wird die Position von Dr. Michael Ruf übernehmen, der ins Vorstandsbüro von Renate Wagner beim Mutterkonzern wechselt. Kottmann ist seit 2012 für die Allianz tätig. 2017 wechselte der Manager zu Allianz Partners, bei der er unter anderem globale Automatisierungs-Projekte verantwortete.

Stephanie Nikola (Bild: Allianz)

„Ich freue mich darauf, in der neuen Teamaufstellung die Transformation von Allianz Partners in Deutschland voranzutreiben“, lässt sich Jacob Fuest, seit 2019 CEO von Allianz Partners in Deutschland (VersicherungsJournal 13.11.2019), zu den Personalien zitieren.