Allianz nimmt kurzfristige Sparer in den Fokus

27.10.2022 – Die Allianz Lebensversicherung möchte auch diejenigen „vielen“ Menschen für sich gewinnen, die sich derzeit nicht für eine langfristige Vorsorge entscheiden können. Deshalb erhöht sie im Neugeschäft die Zinsen im Einmalbeitragsgeschäft – auch bei kurzfristigen, vorübergehenden Geldanlagen.

WERBUNG

Die Allianz Lebensversicherungs-AG zielt mit verbesserten Zinssätzen auf die Gruppe der kurzfristigen Sparer. „Viele können sich derzeit nicht für eine langfristige Vorsorge entscheiden“, lässt sich die Vorstandsvorsitzende in Katja de la Viña in einer Unternehmensmitteilung vom Donnerstag zitieren.

Katja de la Viña (Bild: Allianz/Luca Siermann)

„Wir möchten sie für uns gewinnen und bieten eine attraktive Verzinsung ab dem ersten Jahr. Und wir machen es für Menschen ab der Lebensmitte und für rentennahe Jahrgänge nochmal attraktiver, jetzt noch Lücken in der Vorsorge zu schließen“, so de la Viña.

Nach ihrer Einschätzung überlegten sich gerade Menschen ab 50 Jahren und rentennahe Jahrgänge, wie sie zusätzliche in die Zukunftsvorsorge investieren könnten. Dafür bräuchten sie attraktive flexible Lösungen mit kurzen Laufzeiten, zeigt sich die Managerin überzeugt.

Verzinsung für Neukunden wird erhöht

Vor diesem Hintergrund erhöht die Allianz für Neukunden die Zinsen für Lebens- und Rentenversicherungen mit Einmalbeiträgen und für die kurzfristige, vorübergehende Geldanlage. Den Angaben zufolge betreffen die Erhöhungen „alle Vorsorgekonzepte, bei denen eine Anlage im Sicherungsvermögen erfolgt“.

In der Mitteilung heißt es weiter, dass die Allianz in ihren langfristig attraktiv verzinsten Vorsorgeangeboten in den ersten vier Jahren der Laufzeit sogenannte „eigene Überschussanteilsätze“ ansetze. Dadurch orientiere sich die Verzinsung stärker an der aktuellen Kapitalmarktsituation.

Beispiele für höhere Verzinsung

Als Reaktion auf die „deutlich“ gestiegenen Marktzinsen werde etwa beim „Allianz ParkDepot“ die Verzinsung von 0,05 auf 1,0 Prozent angehoben. Dieses kann nach Unternehmensangaben für eine Laufzeit bis zu fünf Jahre und einem Betrag bis zu 100.000 Euro sowohl online als auch persönlich abgeschlossen werden.

Der feste Zinssatz sei jeweils für drei Monate garantiert. Hervorgehoben wird neben der kostenfreien Depotführung auch, dass das Geld über das Sicherungsvermögen der Allianz Lebensversicherung abgesichert sei.

Darüber hinaus würden auch die Zinssätze für die ersten Vertragsjahre bei Angeboten zur Altersvorsorge gegen Einmalbeitrag „kräftig“ angehoben. Als Beispiel nennt die Gesellschaft den „Allianz SchatzBrief“ im Vorsorgekonzept Perspektive. Bei mindestens zehn- (fünf-) jähriger Vertragsdauer steige die auf 3,5 (2,8) Prozent.

Strategieschwenk?

Die jetzige Ankündigung bedeutet einen Strategieschwenk. Im Geschäftsjahr 2021 hatte die Allianz „bewusste Zurückhaltung“ im Einmalbeitragsgeschäft ausgeübt. Im Vergleich zum Jahr zuvor fielen die Einmalbeiträge mit 12,8 Milliarden Euro um über ein Viertel niedriger aus. Die laufenden Beitragseinnahmen hingegen stiegen um zwei Prozent auf 10,2 Milliarden Euro.

Hierzu führte das Unternehmen im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 1,4 MB) aus: „Aufgrund der weiter anhaltenden Null- und Negativzinsphase“ habe man „bewusst auf gewisses Geschäft gegen Einmalbeitrag verzichtet, unter anderem auf kurzlaufende Einmalbeiträge“.

Ähnlich verlief demnach die Entwicklung bei den Neubeiträgen im selbst abgeschlossenen Geschäft. Gegen Einmalzahlung reduzierten sich diese um über ein Viertel, während es bei den laufenden Neubeiträgen nur um gut ein Prozent nach unten ging. In Bezug auf Letztere wird ausdrücklich auf positive Entwicklungen in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) und bei Risikoversicherungen hingewiesen.

In der Rangliste nach gebuchten Bruttobeiträgen schrumpfte der Vorsprung der Allianz auf den ärgsten Verfolger R+V Lebensversicherung AG um 5,5 Milliarden Euro ein. Letztgenannter Akteur wuchs fusionsbedingt um über ein Siebtel auf über acht Milliarden Euro. Allerdings ist es noch ein ganzes Stück bis zu den fast 23,3 Milliarden Euro der Allianz (16.8.2022).