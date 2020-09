Allianz: Neue Chefs für Industriegeschäft und Technik

28.9.2020

Christopher Townsend (52) wird ab 1. Januar Vorstandsmitglied der Allianz SE und dort unter anderem für die Industrie-Versicherungstochter Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) sowie den Kreditversicherer Euler Hermes SA verantwortlich sein. Er folgt auf Niran Peiris (59), der seit 2018 im Amt war (VersicherungsJournal 10.3.2017) und zum Jahresende in Rente geht.

Townsend kommt von der American International Group, Inc. (AIG), wo er als CEO für das internationale Geschäft im Bereich „General Insurance“ verantwortlich war.

Christopher Townsend

Bild: Allianz

Barbara Karuth-Zelle

Bild: Allianz vor

Zugleich wird Barbara Karuth-Zelle (51), bisher Vorstandsvorsitzende der Allianz Technology SE, als Technikchefin für die Bereiche Operations und IT in den Konzernvorstand befördert. Sie folgt auf Christof Mascher (60), der nach 30 Jahren bei der Allianz und über zehn Jahren im Vorstand (11.9.2009) in den Ruhestand geht.

Die Personalien teilte der Konzern am Freitag mit. Zusätzlich gab er bekannt, dass die Mandate von Finanzchef Giulio Terzariol (48) und Digitalisierungschef Ivan de la Sota (56) um jeweils um fünf Jahre verlängert wurden. Der Vertrag mit Sergio Balbinot (62) wurde bis zum 31. Dezember 2022 fortgeschrieben.