Allianz macht bei der AGCS aus eins zwei

10.10.2018

Die im Allianz-Konzern für das Geschäft mit Großindustrie- und Spezialrisiken zuständige Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) reorganisiert ihren Geschäftsbereich „Alternative Risk Transfer“ (ART). Dies ist laut einer Pressemitteilung des Unternehmens die Reaktion darauf, dass „nicht-traditionelle Versicherungslösungen für Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnen“.

Daher werde das „Insurance-Linked-Markets“-Team ab dem 1. November in den eigenständigen Geschäftsbereich „Capital Solutions“ innerhalb der AGCS überführt. Geleitet werde die neue Einheit, die insbesondere für die Strukturierung von Versicherungs-Verbriefungen zuständig ist, vom bisherigen Chief Underwriting Officer bei ART, Richard Boyd.

Ciara Brady

Bild: AGCS

Richart Boyd

Bild: AGCS

Michael Hohmann

Bild: AGCS vor

Die verbleibenden ART-Expertengruppen, die für Rückversicherung, Wetterversicherung und spezielle Risikotransferlösungen für Unternehmen verantwortlich sind, werden unter dem bisherigen Namen ART und nun unter der Leitung von Michael Hohmann fortgeführt. Er war bislang Global Head of Liability und soll bei ART das Geschäft jenseits der klassischen Industrieversicherung forcieren.

Seine bisherige Funktion übernimmt ab dem 1. Januar 2019 Ciara Brady. Sie ist derzeit noch als Head Casualty Treaty Global and International bei der Swiss Re tätig. Der bisherige Global Head of ART, Paul Schiavone, werde sich künftig verstärkt auf seine regionale Zuständigkeit als North America Head of Long Tail Corporate Lines konzentrieren, teilte AGCS mit.