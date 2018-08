Allianz Leben zieht der Konkurrenz weiter davon

17.8.2018 – Getragen von einem kräftigen Wachstum in der Lebensversicherung ist die Allianz Deutschland im ersten Halbjahr 2017 um gut fünf Prozent auf über 19 Milliarden Euro Beitragseinnahmen gewachsen.

Die Allianz Deutschland AG hat ihre Beitragseinnahmen im ersten Halbjahr 2018 um 5,3 Prozent auf 19,16 Milliarden Euro ausgebaut, wie der Versicherer am Donnerstag bekanntgab. Dabei ist der Umsatz in allen Sparten gestiegen.

Deutliches Beitragsplus in Leben

Getragen wurde das Wachstum, wie im Vorjahreszeitraum (VersicherungsJournal 18.8.2017), vom Bereich Lebensversicherung. Das Beitragsaufkommen nahm mit 7,6 Prozent (auf 10,9 Milliarden Euro) allerdings nur in etwa halb so stark zu wie zwischen Januar und Juni 2017.

Zum Vergleich: Das ist mehr als die Nummern zwei und drei am Markt, die Aachenmünchener Lebensversicherung AG und die R+V Lebensversicherung AG, im gesamten Jahr 2017 zusammen an Beiträgen eingesammelt haben. Dadurch steigerte die Allianz ihren Marktanteil von einem guten Fünftel auf ein knappes Viertel (VersicherungsJournal 11.5.2018).

Entwicklung bei den Neubeiträgen

Fast doppelt so stark wie das Prämienvolumen insgesamt nahmen die Neubeiträge zu (plus 12,5 Prozent). Eine konkrete Zahl nannte der Marktführer allerdings erneut nicht. Giulio Terzariol, der CFO der Allianz SE, hatte bei der Vorlage des Halbjahresberichts des Allianz-Konzerns die „Schwerstarbeit“ der deutschen Allianz Leben gelobt (VersicherungsJournal 6.8.2018).

Traditionelle Vorsorgeprodukte fallen im deutschen Leben-Neugeschäft aktuell kaum noch ins Gewicht, wie aus der Allianz-Mitteilung weiter hervorgeht. Den Anteil von Vorsorgekonzepten mit neuen Garantien und Risikoprodukten bezifferte das Unternehmen im Segment betriebliche Altersversorgung (bAV) auf fast 90 Prozent. Sogar über dieser Marke lag der Anteil dieser Produkte im Privatkunden-Neugeschäft.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Allianz)

Zunehmendes Wachstum in der Krankenversicherung

Zum Beitragswachstum trugen auch die Segmente Kranken- sowie Schaden-/ Unfallversicherung bei. In Kranken ging es um 3,3 Prozent – und damit ein weiteres Mal etwa doppelt so stark wie in der ersten Hälfte des Jahres zuvor – auf aktuell über 1,7 Milliarden Euro aufwärts.

Nach Unternehmensangaben gab es sowohl in der Krankenvoll- als auch in der Krankenzusatz-Versicherung einen Zuwachs. Die Zahl der bei der Allianz krankenversicherten Personen zum Stichtag 30. Juni wird mit 2,6 Millionen Personen angegeben (plus 9.000 Personen).

Eine Aufschlüsselung nach Voll- und Zusatzversicherten machte das Unternehmen nicht. Deshalb kann an dieser Stelle nicht geklärt werden, ob der Allianz der Turnaround in der Vollversicherung gelungen ist.

In den letzten Jahren hatte sich der Nettorückgang des Vollversicherten-Bestands spürbar verlangsamt – auf zuletzt unter minus 6.700 vollversicherte Personen (VersicherungsJournal 20.6.2018). Auf Zehnjahressicht betrachtet gab es allerdings einen Bestandsabrieb im sechsstelligen Bereich (VersicherungsJournal 15.8.2018).

Schaden/Unfall: Kosten für Elementarschäden haben sich verdoppelt

Das Umsatzplus in der Schaden-/ Unfallversicherung wird mit 4,3 Prozent angegeben – auf 6,5 Milliarden Euro zum Stichtag 30. Juni. Das Plus war damit mehr als doppelt so hoch wie in den ersten sechs Monaten des Vorjahres.

Wachstumstreiber waren nach Unternehmensangaben der „anhaltende Erfolg in der Autoversicherung“ sowie die „starke Entwicklung“ im Firmengeschäft und beim Direktversicherer Allsecur Deutschland AG, ohne dass weitere Angaben gemacht wurden.

Schwere Unwetter insbesondere zum Jahresbeginn (VersicherungsJournal 8.1.2018, 19.1.2018, 22.1.2018, 25.1.2018) prägten die Schadenbilanz im Berichtszeitraum. Die Elementarschäden kosten den Versicherer voraussichtlich fast 400 Millionen Euro und damit fast doppelt so viel, wie im Vorjahreszeitraum. Dadurch stieg die Combined Ratio um 3,4 Prozentpunkte auf 97,6 Prozent.

Ergebnis um über ein Achtel gesunken

Die hohe Elementarschaden-Belastung drückte das operative Ergebnis trotz einer Steigerung in der Lebens- wie auch der Krankenversicherung um 13,1 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Noch deutlicher ging das Nettoergebnis zurück (minus 13,6 Prozent auf 786 Millionen Euro).

Rückläufig war den Angaben zufolge auch das Kapitalanlagenergebnis, das mit 5,8 Milliarden um über ein Achtel niedriger ausfiel als zwischen Januar und Juni 2017. Begründet wird dies mit geringeren Veräußerungsgewinnen auf Anleihen, Abschreibungen auf Aktien sowie Währungsverlusten.

Erhöht haben sich hingegen die verwalteten Kapitalanlagen im Versicherungsgeschäft (plus 2,6 Prozent auf 306,2 Milliarden Euro), wie aus der Halbjahresmitteilung weiter hervorgeht.