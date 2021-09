Allianz kündigt Veränderungen im Vorstand an

21.9.2021

Unruhige Zeiten für die Führungsmannschaft der Allianz SE. Laut einem Bericht des Wall Street Journals (hinter der Paywall) steht die für die Vermögensverwaltung zuständige Vorständin Jacqueline Hunt (53) kurz vor dem Abgang. Der Grund für das Aus für die Managerin in München liegt an möglichen Schadensersatz-Forderungen in den USA (VersicherungsJournal Medienspiegel 13.9.2021, 23.8.2021).

In einer offiziellen Meldung zu dem Artikel der Wirtschaftszeitung erklärte der Versicherer, dass der Konzern in Erwägung ziehe, „die Nachfolgeplanungen für seinen Vorstand vorzuziehen“. Dabei gehe es auch um die Asset-Management-Sparte, „die aufgrund der Structured-Alpha-Thematik in den USA derzeit vor besonderen Herausforderungen steht“.

Die sogenannten „Structured-Alpha-Hedge-Fonds“ der Tochter Allianz Global Investors (AGI) werden seit 2005 institutionellen Anlegern in den USA angeboten. Laut Handelsblatt brachte dieser Bereich institutionellen Investoren 2020 große Verluste ein. Neben der US-Börsenaufsicht SEC ermittle das US-Justizministerium und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin).

Jacqueline Hunt (Bild: Wolfgang Stahr)

Diese Vorgänge könnten Hunt jetzt den Job kosten. Sie stieg 2016 in die Chefetage des Konzerns auf (11.3.2016). Die Managerin verantwortet dort das Asset-Management sowie das Lebensversicherungs-Geschäft in den USA. Der Aufsichtsrat werde sich laut Allianz in seiner nächsten Sitzung am 30. September mit der Vorstands-Nachfolgeplanung befassen.