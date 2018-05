Allianz-Konzern verzichtet auf Kohle

7.5.2018

Die Allianz SE hat angekündigt, bis zum Jahr 2040 kohlebasierte Geschäftsmodelle im Kundenportfolio in der Versicherung und in der Anlage der Versichertengelder schrittweise auslaufen zu lassen. Im gleichen Zeitraum will die Versicherungsgruppe ihren CO2-Fußabdruck des Geschäftsbetriebs verkleinern, zum Beispiel durch einen höheren Anteil an erneuerbaren Energien im Stromeinkauf.

Olive Bäte (Bild: BF, Allianz)

Allianz-Chef Oliver Bäte erläuterte dazu: „Der Klimawandel birgt enorme ökonomische und soziale Risiken. Er beeinträchtigt schon heute Millionen Menschen. Als ein führender Versicherer und Investor möchten wir den Übergang zu einer klima-freundlichen Wirtschaft vorantreiben.“

Mit sofortiger Wirkung verzichtet die Allianz auf Investitionen in Energieunternehmen, die durch den umfangreichen Zubau von Kohlekraftwerken das Zwei-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens gefährden.

In der Schaden- und Unfallversicherung werden keine Kohlekraftwerken und -minen im Bau oder Bestand versichert. Unternehmen, die Strom aus mehreren Quellen erzeugen, wie Kohle, andere fossile Brennstoffe oder erneuerbare Energien, werden zunächst weiter versichert und individuell auf Basis definierter Nachhaltigkeits-Kriterien (ESG) geprüft.