Allianz kauft Versicherungsmakler Mawista

23.3.2018

Die AWP P&C S.A., Niederlassung für Deutschland (Allianz Partners) hat zum Jahresanfang 2018 den auf Krankenversicherungen für Deutsche im Ausland und Ausländer in Deutschland spezialisierten Versicherungsmakler Mawista GmbH erworben. Verkäufer ist die Beteiligungsgesellschaft LIB Leading Insurance Brokers GmbH aus Österreich. Alle Mitarbeiter von Mawista blieben in ihren bestehenden Beschäftigungsverhältnissen und auch die Firmierung von Mawista ändert sich nicht, wurde jetzt mitgeteilt.

„Mit dem Kauf des Spezialversicherungs-Vermittlers baut die Allianz-Gruppe ihr Know-how im Kundensegment Studenten weiter aus“, wird der Erwerb kommentiert. Philipp Kroetz, CEO für die deutschsprachigen Aktivitäten der Allianz-Assistance- und Reiseversicherungstochter, erklärte: „Mawista wird unseren Direktvertrieb, insbesondere im Kundensegment Studenten, strategisch stärken. Mit Mawista können wir unser Produktangebot und auch unsere geographische Reichweite in diesem wichtigen Wachstumsmarkt ausbauen.“

Gründer Thomas Bezler wechselt in den Beirat. Ihm folgt als Geschäftsführer Dr. Wolfgang Bahls. Der hat nach Unternehmensangaben in den vergangenen Jahren als Regional Director Direct & Digital den Direktvertrieb von Allianz Partners in der Region DACH + SEE aufgebaut und verantwortet. Der seit 2015 amtierende Mawista-Geschäftsführer Michael Schmid bleibt im Amt.