Allianz kauft für 2,5 Milliarden zu

26.3.2021

Die Allianz SE geht in Polen auf Einkaufstour. Der Versicherer will damit seine Position in Mittel- und Osteuropa stärken. Die Münchner übernehmen dafür die polnische Tochter des britischen Versicherers Aviva plc.

Die Transaktion habe einen Wert von 2,5 Milliarden Euro, teilte die Allianz mit. Spekulationen über Verhandlungen zwischen den Unternehmen gab es laut Medienberichten bereits 2020 (VersicherungsJournal Medienspiegel 24.9.2020).

Die Allianz übernimmt das polnische Lebens- und Schaden- sowie das Unfall-Versicherungsgeschäft von Aviva. Hinzu komme das Pensions- und Vermögensverwaltungs-Geschäft der Aviva-Gruppe in Polen sowie den Mehrheitsanteil der Briten an einem Gemeinschafts-Unternehmen mit Santander.

Nach einem Bericht des „Handelsblatts“ setzte sich die Allianz bei der Übernahme der Aviva-Tochter in einem Bieterverfahren gegen den italienischen Generali-Konzern und die niederländische NN-Gruppe durch.