Allianz gibt die Marke Euler Hermes auf

29.3.2022

Die Allianz SE setzt ihre Ankündigung in die Tat um (VersicherungsJournal 7.2.2022) und gibt der Euler Hermes SA einen neuen Markennamen. Jetzt agiert der größte Kreditversicherer unter Allianz Trade. Die Umbenennung soll Vorteile in Bezug auf Bekanntheit, Geschäftsentwicklung, Wachstum und Innovation mit sich bringen, wird der Schritt von dem Versicherungskonzern begründet.

Das Kerngeschäft (Bürgschaften und Garantien, Inkasso und Schutz gegen Betrug und politische Risiken) soll weiter ausgebaut werden. Zudem will der Münchener Mutterkonzern stärker im Geschäft mit Vertrauensschaden-Versicherungen wachsen. Als dritte Vorgabe soll der Kreditversicherer mit digitalen Lösungen auf die veränderten Anforderungen des digitalen Welthandels reagieren.

2018 übernahm die Allianz den Kreditversicherer komplett (Medienspiegel 25.4.2018, 30.11.2017). Die geplante Fusion von Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) und Euler Hermes (Medienspiegel 18.3.2019) blies der Konzern dann aber mit Verweis auf den Abschwung der Weltwirtschaft wieder ab (Medienspiegel 20.5.2019).

Im vergangenen Jahr erwirtschaftete der Kreditversicherer einen Umsatz von rund 2,9 Milliarden Euro und sicherte dabei Warenströme von insgesamt 931 Milliarden Euro ab. Firmensitz ist in Paris; in Deutschland liegt die Zentrale in Hamburg. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 5.500 Mitarbeiter und ist nach eigenen Angaben in über 50 Staaten vertreten.