Allianz: Gehaltssprung für Oliver Bäte

8.3.2024

Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender der Allianz SE, habe im letzten Jahr insgesamt 7,47 Millionen Euro verdient, das seien zehn Prozent mehr als im Vorjahr. „Damit dürfte Bäte unter die zehn bestbezahlten Dax-Vorstände aufsteigen.“ Das berichtet das Handelsblatt und bezieht sich dabei auf die Angaben im Geschäftsbericht des Versicherungskonzerns.

Die Vergütung des Spitzenmanagers setzt sich laut Handelsblatt zusammen aus Grundgehalt, Jahresbonus, ausgezahlten Langfrist-Boni aus den vorangegangenen Jahren sowie Zuschüssen zur Altersversorgung.

Oliver Bäte (Bild: Allianz)

Der Konzern hatte in 2023 wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 20.2.2023) wieder neue Rekorde beim Geschäftsvolumen, dem operativen Ergebnis und dem Jahresüberschuss erwirtschaftet (23.2.2024). In diesem Jahr will Bäte das operative Ergebnis weiter erhöhen (26.2.2024).